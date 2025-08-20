El curioso historial de Darío Herrera con Central y Newell’s antes de su debut en el clásico

La expectativa por el clásico rosarino está en su punto más alto, y ahora se confirmó que Darío Humberto Herrera, árbitro neuquino con experiencia nacional e internacional, será quien imparta justicia por primera vez en este duelo tan esperado. Así lo anunció la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para el partido del sábado a las 17.30 en el estadio Gigante de Arroyito.
Herrera no es un rostro desconocido en la Primera División: debutó en 2013 y ha arbitrado clásicos con gran presión, como superclásicos entre Boca y River, incluso con participación en torneos internacionales.
A pesar de su trayectoria, nunca había dirigido un clásico entre Newell’s y Central. Sí se destacó por su historial extenso con ambos: dirigió a Central en 24 partidos (7 victorias auriazules, 10 empates y 7 derrotas), 11 de ellos en el Gigante; mientras que en Newell’s lo hizo en 26 encuentros (9 triunfos rojinegros, 6 empates y 11 derrotas).
El ascenso de Herrera en el arbitraje ha sido sostenido. Además de los clásicos, dirigió otros encuentros de alto riesgo y jerarquía, lo que avala su designación. Su rol central estará acompañado por Pablo González y Adrián Delbarba como asistentes, Sebastián Zunino como cuarto árbitro, José Carreras en VAR y Javier Uziga como AVAR.
Este clásico también marcará el debut del entrenador Cristian “Ogro” Fabbiani en un duelo directo entre Central y Newell’s, lo que añade más presión y dramatismo a la jornada.
Los números reflejan un equilibrio marcado cuando Herrera actúa como juez: ni Central ni Newell’s logran dominar claramente. En el caso de los canallas, vienen invictos en los últimos cuatro juegos arbitrados por él; mientras que los rojinegros han mejorado significativamente su rendimiento recientemente con Herrera como árbitro.
El clásico rosarino, uno de los encuentros más pasionales del país, exige experiencia y entereza de parte del árbitro. Darío Herrera, con su curriculum y su equilibrio estadístico entre ambos equipos, llega con condiciones para sostener ese desafío. Ahora, su capacidad de liderazgo se pondrá a prueba cara a cara con la histórica intensidad del clásico.
Rosario Central vs. Newell’s: datos del partido
Autoridades confirmadas para el Clásico
- Árbitro: Darío Herrera
- Asistente 1: Pablo González
- Asistente 2: Adrián Delbarba
- Cuarto árbitro: Sebastián Zunino
- VAR: José Carreras
- AVAR: Javier Uziga