El curioso historial de Darío Herrera con Central y Newell’s antes de su debut en el clásico

La expectativa por el clásico rosarino está en su punto más alto, y ahora se confirmó que Darío Humberto Herrera, árbitro neuquino con experiencia nacional e internacional, será quien imparta justicia por primera vez en este duelo tan esperado. Así lo anunció la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para el partido del sábado a las 17.30 en el estadio Gigante de Arroyito.

Herrera no es un rostro desconocido en la Primera División: debutó en 2013 y ha arbitrado clásicos con gran presión, como superclásicos entre Boca y River, incluso con participación en torneos internacionales.

El clásico entre Rosario Central y Newell's es uno de los más calientes del fútbol argentino.

A pesar de su trayectoria, nunca había dirigido un clásico entre Newell’s y Central. Sí se destacó por su historial extenso con ambos: dirigió a Central en 24 partidos (7 victorias auriazules, 10 empates y 7 derrotas), 11 de ellos en el Gigante; mientras que en Newell’s lo hizo en 26 encuentros (9 triunfos rojinegros, 6 empates y 11 derrotas).

El ascenso de Herrera en el arbitraje ha sido sostenido. Además de los clásicos, dirigió otros encuentros de alto riesgo y jerarquía, lo que avala su designación. Su rol central estará acompañado por Pablo González y Adrián Delbarba como asistentes, Sebastián Zunino como cuarto árbitro, José Carreras en VAR y Javier Uziga como AVAR.

Este clásico también marcará el debut del entrenador Cristian “Ogro” Fabbiani en un duelo directo entre Central y Newell’s, lo que añade más presión y dramatismo a la jornada.

Los números reflejan un equilibrio marcado cuando Herrera actúa como juez: ni Central ni Newell’s logran dominar claramente. En el caso de los canallas, vienen invictos en los últimos cuatro juegos arbitrados por él; mientras que los rojinegros han mejorado significativamente su rendimiento recientemente con Herrera como árbitro.

Cristian Fabbiani, DT de Newell's.

El clásico rosarino, uno de los encuentros más pasionales del país, exige experiencia y entereza de parte del árbitro. Darío Herrera, con su curriculum y su equilibrio estadístico entre ambos equipos, llega con condiciones para sostener ese desafío. Ahora, su capacidad de liderazgo se pondrá a prueba cara a cara con la histórica intensidad del clásico.

Rosario Central vs. Newell’s: datos del partido

Autoridades confirmadas para el Clásico