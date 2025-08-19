Clásico rosarino: ¿Cuánto hace que Newell’s no le gana a Rosario Central?

El clásico rosarino es uno de los encuentros más esperados y apasionados del fútbol argentino. Sin embargo, para los hinchas de Newell’s Old Boys, este importante partido se convirtió en una asignatura pendiente.

Actualmente, Rosario Central mantiene una supremacía en estos encuentros, con una ventaja histórica en el clásico rosarino. El Canalla lidera el historial con 97 victorias, mientras que Newell’s ha ganado unas 77 veces, con 103 empates entre ambos equipos.

Rosario Central lleva una amplia ventaja en los clásicos ante Newell's.

El último triunfo de la Lepra fue el 20 de marzo del 2022, cuando el equipo que dirigía Javier Sanguinetti le ganó 1-0 al del Kily González con gol de Juan Manuel García. Ese resultado representó el regreso a la victoria en un clásico después de seis años.

Esta diferencia en el historial ha sido motivo de orgullo para los hinchas de Central y de preocupación para los de Newell’s, que esperan con ansias el día en que su equipo pueda romper esta larga racha sin victorias en el clásico.

Newell´s y Rosario Central se miden por la sexta fecha del Torneo Apertura. (Crédito: X/@RosarioNuestro)

Tampoco gana como local...

Pero esa no es la única mala racha que afecta a Newell’s: con la derrota en el último clásico en febrero, donde el Canalla se impuso 2-1 con goles de Jaminton Campaz y Gaspar Duarte, estiró a más de 16 años el periodo sin victorias como local.

El último triunfo en el Parque Independencia lo obtuvo el 2 de noviembre del 2008 cuando logró una victoria con gol de penal de Rolando Schiavi. Desde ese momento, se jugaron en total 11 clásicos en el Coloso, de los cuales seis fueron empate y cinco triunfos para el Canalla.

Newell's

El próximo enfrentamiento entre ambos equipos se perfila como una nueva oportunidad para Newell’s de revertir esta tendencia. Sin embargo, la presión sobre los jugadores y el cuerpo técnico será enorme, ya que la hinchada rojinegra espera ansiosamente una victoria que termine con más de una década de frustraciones.

Mientras tanto, Rosario Central continuará con su estrategia de mantener la superioridad en el clásico, confiando en su historial reciente y en el apoyo de su fiel hinchada.