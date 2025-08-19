Se viene el clásico: Newell’s confirmó el banderazo y ya hay fecha y horario

El club Newell’s Old Boys ha confirmado oficialmente la realización del tradicional banderazo en la previa del clásico rosarino. La convocatoria se llevará a cabo en el Coloso Marcelo Bielsa con expectativa de una masiva movilización de los hinchas, deseosos de volcar energía y apoyo al equipo.

Desde la dirigencia, se anunció que habrá 80 policías trabajando durante el banderazo dentro del estadio rojinegro, como parte del dispositivo de seguridad previsto. Este personal se suma al operativo general que también se desplegará en el partido.

El operativo para el clásico rosarino ha sido coordinado entre el Ministerio de Seguridad de Santa Fe, la Policía provincial y los clubes. Se prevé un despliegue total de cerca de 600 agentes entre policías y seguridad privada, con el objetivo de garantizar el orden y la seguridad de simpatizantes y equipos.

En paralelo al anuncio del banderazo, Newell’s había planeado inaugurar oficialmente la tribuna “Lionel Messi” en un acto formal con invitados, pero esa ceremonia fue postergada recientemente. Aun así, se espera que esa tribuna esté disponible y juegue un rol central durante el banderazo.

Las puertas del Coloso del Parque se abrirán en número significativo: se habilitarán accesos estratégicos (como las puertas 1 y 3) para permitir una entrada ordenada. Se ha confirmado que la platea Maxi Rodríguez estará habilitada, tanto en su nivel superior como inferior, para recibir a los seguidores leprosos.

La seguridad vial y el control de tránsito también forman parte del operativo. La dirección provincial de Seguridad en Eventos Masivos, en conjunto con los distritos de tránsito locales, trabaja en la organización para evitar aglomeraciones y garantizar una circulación fluida hacia y desde el estadio.

Para el sábado, día del clásico, se espera que el estadio esté colmado o cerca de su capacidad. Los hinchas leprosos han manifestado fuerte adhesión: el banderazo funcionará como una señal de fortaleza colectiva y de aliento al plantel en un duelo clave.