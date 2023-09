De exportación: Newell’s se metió en la lista de los 100 mejores escudos del mundo

Mientras se prepara para enfrentar a Unión en la fecha 4 de Copa de la Liga Profesional 2023, Newell’s ingresó a la lista de los 100 mejores escudos de fútbol del mundo. La selección publicada este lunes en una revista especializada tuvo mucha repercusión en redes sociales.

Algunas personas se asombraron cuando vieron a la Lepra arriba de Real Madrid en la nómina que armó Four Four Two (FFT). Otros equipos prestigiosos como París Saint-Germain (PSG) y River quedaron debajo del club del parque de la Independencia, mientras que 1860 Munich quedó en primer lugar.

¿Cuáles son los 100 mejores escudos de fútbol del mundo?

A la hora de elegir los 100 mejores escudos de fútbol del mundo, la revista inglesa aclaró que no hizo un ranking. Para evitar discusiones y controvesia, hizo un listado por orden alfabético que incluye representantes de varios continentes.

La institución tiene sede en el parque de la Independencia.

Newell’s fue uno de los cuatro clubes argentinos seleccionados por el medio británico. En base al criterio antes mencionado, Boca aparece entre los primeros veinte, mientras que River y San Lorenzo se anotaron entre los últimos elegidos.

La lista de FFT es amplia en tiempo y espacio. Por un lado incluye a un equipos asiático como Kashiwa Reysol. A su vez recupera escudos antiguos como el que usó Arsenal entre 1936 y 1949, el único que no tiene cañones dibujados.

¿Por qué eligieron el escudo de Newell’s entre los mejores del mundo?

“Negro y rojo con letra blanca, tres letras y nada más”, dice la nota de la revista europea sobre el diseño que utiliza Newell’s para representar al club. El análisis añade: “Es tan básico que roza lo mundano, pero hay algo sobre su sencillez que amamos”.

Leo homenajeó al exfutbolista con la camiseta rojinegra poco después de su muerte.

Como era de esperarse, la inclusión de la Lepra está vinculada de alguna manera a las figuras de Lionel Messi y Diego Maradona y su paso por el club en diferentes etapas de sus vidas. “Quizás la certeza de que ambos jugaron en el club es lo que hace el escudo tan atractivo”, reza el artículo.