Clásico rosarino caliente: así apareció el colectivo de Newell’s antes del partido

La previa del clásico rosarino entre Rosario Central y Newell’s no solo se juega en la cancha. Este sábado, el micro que trasladó al plantel leproso al Gigante de Arroyito fue blanco de pintadas y cargadas por parte de hinchas canallas, lo que encendió aún más el clima de tensión previo al encuentro.

Unas fotos difundidas en la red social X muestra cómo el colectivo que transportaba a la delegación de Newell’s lucía mensajes escritos con aerosol rojo por simpatizantes de Central, en tono de burla hacia el rival de toda la vida. Las imágenes rápidamente se viralizaron en redes sociales.

El micro de Newell's arribó al Gigante de Arroyito con pintadas y burlas.

Según trascendió, las pintadas fueron realizadas durante el trayecto de llegada al estadio, en un contexto de alta expectativa y con un operativo de seguridad que incluyó a casi 600 efectivos policiales desplegados en diferentes puntos de Rosario.

El colectivo, ploteado con los colores de la Lepra, no pasó inadvertido: la intervención de los hinchas canallas dejó a la vista frases que se suman al folclore futbolero pero que también generan polémica sobre los límites de la rivalidad.

El micro de Newell's arribó al Gigante de Arroyito con pintadas y burlas.

El arribo del plantel de Newell’s al Gigante estuvo marcado por fuertes medidas de prevención, con calles cortadas desde las primeras horas y un operativo especial en las inmediaciones de Arroyito para evitar incidentes entre ambas parcialidades.

En los últimos días, la previa del clásico ya había estado cargada de episodios calientes: desde el banderazo leproso hasta el video de la barra de Central que agitó la rivalidad. A esto se suma ahora la imagen del micro intervenido con pintadas, que no hizo más que sumar tensión al ambiente.