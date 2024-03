“Alfa” volvió a Gran Hermano 2024 y tildó de “rata” a “Cata”, que terminó llorando

La entrada de Walter Santiago a Gran Hermano 2024 fue una sorpresa grata para algunos participantes, pero Catalina Gorostidi la pasó mal de arranque. “Alfa” improvisó una canción de “la rata Cata” luego de un encuentro que terminó con la médica llorando en el living.

Apenas cruzó el umbral y avanzó por el patio, el mecánico de 62 años recibió un fuerte abrazo de Juliana Scaglione. Después del saludo inicial, la alegría de “Furia” chocó con la cara larga de la pediatra santafesina, que no pudo ocultar la bronca por la presencia del exjugador de la edición anterior.

Apenas se acomodó en el living de Gran Hermano, “Alfa” anunció que venía a “poner orden”. Aunque estaba incómoda, “Cata” no se achicó frente al coleccionista de autos. “Vos cuidate conmigo, chiquito”, retrucó.

¿Por qué se pelearon “Cata” Gorostidi y “Alfa” Santiago en Gran Hermano 2024?

La pelea entre Catalina Gorostidi y Walter Santiago comenzó mucho tiempo antes del encuentro de este lunes en la casa de Gran Hermano. El conductor Santiago del Moro recordó que “Cata” había ninguneado a “Alfa” cuando coincidieron en uno de los programas de debate del reality show.

“Correte que estamos los de esta temporada, vos sos de la anterior”, dijo la médica de 32 años en el estudio del concurso televisivo. Evidentemente, el exparticipante de la edición 2023 no se olvidó de ese comentario.

La pelea tuvo otro round en redes sociales, donde la santafesina preguntó: “¿Qué carajo hace Alfa con nosotros? Tu GH ya terminó, cariño”. Aunque “Cata” borró el mensaje de su cuenta de X, aún puede leerse la réplica del nuevo invitado.

El coleccionista de autos también sabe discutir online. Foto: @alfa_walter_gh

“¿Creés que por basurear a todos tenés chapa? No existís”, dijo el mecánico en el ex Twitter. De paso la criticó por sus comentarios sobre Rosina Beltrán.

Apenas se instaló en el living de Gran Hermano, “Alfa” confirmó que no ha perdonado nada de lo ocurrido con “Cata” afuera de la casa. “Vos cuidate, chiquita. Vos sos okupa acá”, disparó frente a otros participantes.

Mientras estaban conectados con el estudio, la pediatra sostuvo que no le tiene “miedo a nadie” y mantuvo una postura desafiante. No obstante, se quebró entre lágrimas cuando el exjugador se fue a elegir su cama. “Este forro me va a hacer pisar el palito”, se lamentó mientras la consolaba Emmanuel Vich.