Abel Pintos se sorprendió frente a una rosarina en Got Talent Argentina: “Tenés ángel”

Acostumbrado a ser el malo de la película, Abel Pintos no pudo sostener el papel este domingo en Got Talent Argentina, ya que una rosarina lo deslumbró con su voz a la hora de la audición. “Eso no se estudia con ningún profesor ni en un conservatorio”, manifestó el integrante del jurado sobre Alejandra Belinky.

En poco más de un minuto y medio, la cantante lírica se metió en el bolsillo a todo el público. En primera fila, Emir Abdul Gani se convirtió en un admirador más y le dijo: “Sos mágica. Me encantaría poder caminar por la calle y estar escuchándote todo los días en cualquier lado”.

Antes de la interpretación, Alejandra se presentó como “mamá de cinco hijos” y esta declaración conmovió a La Joaqui. “Te banco mucho, sos muy dulce”, expresó la estrella de la música urbana.

Por su parte, Florencia Peña le pidió a la participante de Got Talent Argentina que cuide su voz porque “es un don” y agregó: “Tenés la obligación de llevarlo hasta las últimas consecuencias”. Si bien la audición tuvo un impacto enorme, la actriz pronosticó que la rosarina es capaz de “lograr cosas mucho más increíbles” que las que generó en el estudio.

Como experto en la materia, Abel Pintos comparó el canto lírico con la gimnasia olímpica. “Necesita mucha dedicación para poder estar en niveles de excelencia”, explicó. Con esta premisa marcó que Alejandra precisa “más tiempo” y eso se notó a la hora de la interpretación, pero aclaró: “Todo esto que parece ser negativo es todavía más positivo. Más que talento, tenés ángel”.

¿Quién es la Alejandra Belinky, la cantate lírica de Got Talent Argentina?

Además de su formación artística, Alejandra Belinky es antropóloga. En paralelo con sus estudios de canto lírico, cursó en la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y actualmente vive en Roldán, unos 20 kilómetros al oeste de la ciudad.

La soprano de 47 años se presentó en televisión por primera vez en su vida, pero pasó por todo tipo de escenarios. El recorrido incluye desde iglesias hasta fiestas de casamiento.

Belinky dedica parte de su tiempo a dar clases de música. Foto: Alejandra Belinky

Alejandra afirma que sus hijos son su “mayor orgullo” y agregó: “Lo que más amo es cantar”. Al margen de su trabajo, forma parte de un grupo de arte lírico callejero que también alimenta su pasión musical.

Antes de la audición de Got Talent Argentina, la rosarina planteó que su sueño es difundir la ópera, de modo que no esté “encerrada solamente para un grupo selecto”. A partir de su debut televisivo, quedó un paso más cerca de cumplir ese objetivo.