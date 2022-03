La inseguridad no da respiro en la provincia de Córdoba y los ladrones están totalmente fuera de control, como este salvaje delincuente que aun sabiendo que había gente adentro, rompió una puerta a patadas, en una vivienda de Río Cuarto, donde la dueña se defendió con una pala.

El episodio tuvo como escenario una casa del barrio 7 de Junio, a las 2 de la madrugada del domingo, cuando el malviviente ingresó al domicilio de Estela Zogbe, reportera gráfica del diario Puntal.

Venciendo el terror que le provocó la situación, la dueña de casa tomó una pala del patio, para defenderse: “Estaba en el pasillo y allí me encontré con un hombre de casi dos metros. No se sorprendió cuando me vio. Solamente me miró. Ahí le empecé a gritar: ‘Te vas. Rajá de acá’. Y se fue corriendo”, relató.

Previamente, ella había llamado al 911 y le gritó al delincuente para que se vaya, pero el ladrón lejos de alejarse tomó la puerta a patadas hasta que la rompió.

Pese a no haber sido asaltada, el salvaje le provocó pérdidas económicas: “Arrancó el timbre y un sensor de la alarma que está dentro de la casa. Antes, había arrancado la alarma de la parte de afuera de la casa, y una hilera de ladrillos del tapial”, lamentó.