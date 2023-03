“Las chicas del interior tenemos ‘eso’ diferente”: así fue el casting de la chaqueña Luciana Milessi para Gran Hermano

Desde que terminó Gran Hermano 2022, miles de argentinos se postularon para ser los próximos ‘hermanitos’ de la casa. Entre los nombres que empezaron a circular, apareció el de Luciana Milessi, la chaqueña que asegura que las chicas del interior tienen ‘algo’ que las hace diferentes y sumaría para el juego.

Luciana nació en Resistencia, Chaco, tiene 25 años y trabaja en las redes sociales. “Mi mayor fuente de ingresos es OnlyFans”, contó ‘la chaqueña’, apodo con el que la distinguen sus seguidores. En 2021, la influencer se hizo conocida por su participación en Elo Podcast.

En la entrevista, Milessi dijo algunas frases que se viralizaron en las redes, entre ellas la de “tanga, siempre entangada” o sus deseos de conocer a Julián Álvarez. Incluso, en aquel momento, la chaqueña aseguró que esperaba al futbolista en su cama.

Luciana Milessi y Julián Álvarez.

“Creo que mucho tiempo me consideré un meme en las redes sociales”, enunció la joven con respecto a sus declaraciones de 2021. Luego, aseguró: “Cuando quiero algo, saco mi arma seductora. También dicen que doy suerte, eso lo dejo a criterio de la gente”. Según la tiktoker, su mayor habilidad es darse cuenta cuando alguien miente. “Por eso descubrí todas las veces que me fueron infiel”, expresó.

“Las chicas de mi pueblo no lo hacen, entonces siempre tengo que estar lidiando con los comentarios de la gente, cosa que claramente no me importa”, manifestó Luciana. “Quiero ingresar a la casa de Gran Hermano porque tengo muchas ganas de jugar, divertirme y porque las chicas del interior tenemos ‘eso’ diferente”, concluyó.

Así fue el casting de Luciana Milessi para entrar a Gran Hermano 2023