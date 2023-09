Elecciones en Chaco: los detenidos por el crimen de Cecilia Strzyzowski, ¿votan?

El crimen de Cecilia Strzyzowski sacudió a Chaco y el país en general; y esto tuvo su correlato con el resultado en las elecciones PASO del pasado 18 de junio. En medio de esta situación, de los reclamos de Gloria Romero por la habilitación para que su hija vote, desde el Gobierno chaqueño salieron a aclarar que pasa con los detenidos: ¿votan?

Romero compartió hace unos días capturas de pantalla del sitio oficial de la Junta Electoral Nacional, donde se veía que Cecilia estaba “en verde”, lo que hizo creer que la joven había votado. Ante esta situación, la jueza federal Zunilda Nirenperger que explicó lo ocurrido, y remarcó que en el padrón físico se ve claramente que la joven aparece como “elector anulado”.

¿Los detenidos por el crimen de Cecilia Strzyzowski votan en las elecciones de Chaco?

Ante las reiteradas consultas, autoridades chaqueñas salieron a aclarar que “la Ley Electoral de la Provincia excluye a las personas privadas de su libertad de votar. Por lo tanto, los detenidos por el caso Strzyzowski no votaron en las PASO provinciales y tampoco lo harán en las elecciones generales”.

Esto es en base al artículo 3 de la Ley Electoral 834-Q, quedan excluidas del derecho al voto las personas privadas de su libertad, condenadas e imputadas. En ese mismo artículo se incluye a “los dementes declarados tales en juicio y aquellos que, aun cuando no lo hubieran sido, se encuentren recluidos en establecimientos públicos”.

Otros casos que no pueden emitir su voto, según explican desde el Gobierno provincial, son “los sordomudos que no sepan hacerse entender por escrito; los detenidos por orden de juez competente mientras no recuperen su libertad; y los condenados por delitos dolosos a pena privativa de la libertad, y por sentencia ejecutoriada, por el término de la condena”.

Tanto Erika Maidana, jefa del Servicio Penitenciario Provincial, como Alejandro Domínguez, jefe de prensa de la Policía del Chaco, confirmaron que ni Cesar ni Emerenciano Sena votaron en las PASO ni lo harán en las generales. Lo mismo ocurre con Marcela Acuña y los otros cuatro detenidos.

Cecilia Strzyzowski ¿votó? La captura del sitio de la Justicia Electoral que despertó dudas

En el sitio de la Junta Electoral Nacional, se detalla en un cartel que “la condición de no infractor no implica que el elector haya emitido su sufragio”. Lo extraño es que Gloria Romero aparezca en “rojo”, y Cecilia esté en “verde”, ante esta situación, VíaPaís consultó a prensa del gobierno chaqueño, y destacaron este mensaje, pero sin mayores detalles.

Con el objetivo de comprender por qué Strzyzowski figura como “no infractora”, sabiendo que no votó, desde VíaPaís dialogamos con la jueza federal Zunilda Nirenperger que explicó lo ocurrido.

Cecilia Strzyzowski aparece como votante en el Registro de Infractores Foto: Instagram

“Para sacar a una persona del padrón, tiene que aparecer las altas y bajas del Registro Nacional de las Personas. Y para que una persona sea sacada del padrón por fallecimiento, tiene que haber un certificado de defunción. Cecilia Strzyzowski no lo tiene, no hay un certificado de RENAPER ni una sentencia judicial que así lo diga”, comenzó explicando.

Y al mismo tiempo, aclaró que hicieron en las elecciones para evitar que alguien vote en lugar de la joven: “Lo único que pudimos hacer, habiendo sido de público conocimiento su desaparición, fue quitar el troquel correspondiente a su lugar que le toca en el padrón electoral y ponerle un sello de anulado, para que nadie pueda votar en su lugar”.

De esta manera figura el padrón físico utilizado en Chaco para las elecciones PASO nacionales de agosto. Foto: Prensa Chaco

En cuanto a la leyenda que destaca que no ser infractor no es sinónimo de que la persona haya votado, la Jueza Federal comentó que “puede haber otros motivos por no cumplir con determinados requisitos para votar. Por ejemplo: si alguien se presenta con un documento diferente al que aparece en el padrón, no puede votar; pero aparece como no infractor porque no es que no se presentó, sino que hubo otro motivo”.

Al mismo tiempo, el sitio de consultas cambió desde la noche del jueves a este viernes ya que en el apartado de Cecilia Strzyzowski desaparecieron los datos de las elecciones 2023. Sobre esto señaló: “Es probable que la Cámara Electoral que haya cambiado lo que aparece en la página, porque luego del período de tachas, y que se haya realizado la elección, nosotros mandamos todos los datos de los anulados y novedades. Puede ser que por esto la Cámara lo haya sacado”.

Registro de Infractores elecciones provinciales Cecilia Strzyzowski. Foto: Captura pantalla

En cuanto a las elecciones PASO provinciales, en la misma Cecilia figura como infractora por no emitir su voto. Vale recordar que el viernes 2 de junio fue la última vez que su familia supo de ella, y estas votaciones fueron el 18 de dicho mes.