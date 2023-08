Emerenciano Sena escribió una carta con varias exigencias: radio, televisión, ventilador y ver a Marcela Acuña

Con errores de ortografía y gramaticales, desde la cárcel Emerenciano Sena envió una carta con una serie de exigencias: televisión, ventilador, libros, radio, visitas y poder ver a su esposa, Marcela Acuña. En tanto, el abogado del imputado por el femicidio de Cecilia Strzyzowski oficializó el pedido de cese de su detención.

El piquetero chaqueño, sospechoso y también padre del principal acusado, enumeró una larga lista de pedidos para atenuar un poco las condiciones de su detención. Con un trozo de papel, redactó en puño y letra su primer escrito público.

Fue dirigida a los fiscales y al juez de Garantías de Resistencia. De este modo, Sena padre enfatizó en tener la visita de su esposa, así como de “personas que no sean parientes, amigos o conocidos”. A su vez, la mujer también solicitó varias cosas, como acceso a un teléfono celular las 24 horas.

Pero no fueron los únicos, César Sena ha efectuado varios pedidos durante su detención, entre ellos: un celular, una pava eléctrica y un anafe; y como desde la cárcel no le otorgaron ninguno de estos elementos, inició una huelga de hambre. Un dato no menor es que el resto de los detenidos lo apodaron “Caprichito”.

Revelaron un audio clave que delataría al clan Sena: “No le digas a nadie de esto”

Los elementos probatorios que la Justicia de Chaco ha ido recolectando apuntan a que Cecilia Strzyzowski fue víctima de un brutal femicidio por parte de la familia Sena. El jueves 3 de agosto llegó a la fiscalía un audio de Emerenciano que complicaría aún más a los imputados.

El líder piquetero le pidió a su colega, Gustavo Obregón, que ayude a César el viernes 2 de junio, fecha en que habrían matado a la víctima. Este hombre está imputado como encubridor, pues junto al muchacho habrían sido los encargados de descuartizar el cuerpo de Cecilia.

Emerenciano Sena, Marcela Acuña, Gustavo Obregón y Fabiana González. Foto: Redes sociales

Fue el mismo Obregón, en tanto, que confesó el crimen, delató al clan piquetero y se expresó arrepentido. En la nota de voz de Sena padre, se escucha: “Lo del omicron te voy a dejar en el reloj, abajo, donde están los focos de electricidad. Eso va a estar para vos ahí”.

“Vos sabés dónde voy a amanecer yo hoy, yo eso te dije. Así que... y el César va a Colonia Elisa con la Riti, o sea que va a cambiar de menú hoy. Y después va a venir a dormir acá en casa; así que estate mucho en contacto con él, cosa de que cuando llegue te pegas a él y tratá de que se quede acá”, añadió.

En este sentido, y para cerrar el mensaje, Emerenciano también le pidió: “Comele la oreja para que se quede, porque me pica que está teniendo algún drama ahí. Ocupate de eso, de él, ¿sabés? No le digas a nadie de esto”.