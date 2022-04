En el marco de la conmemoración de los 40 años de la Guerra de Malvinas, el veterano Sergio Soria viajó a la localidad chubutense de Río Mayo para participar de los actos. Sin embargo durante su estadía el hotel vivió una experiencia paranormal que compartió a través de sus redes sociales.

En Chubut, Soria se hospedó en el hotel Viejo Covadonga que próximamente celebrará sus 100 años. Sin embargo, comenzó a tener sensaciones extrañas y no comprendía bien de que se trataban. “En todo momento me sentí observado. La encargada me dijo que ha tenido experiencias extrañas”, publicó el veterano en su cuenta de Facebook.

El fantasma apareció en la habitación donde se hospedaba el veterano de Malvinas. Foto: Facebook / Sergio Soria

A raíz de estas sensaciones raras comenzó a estar más alerta y a tomar una serie de fotografías del lugar. Fue así como en una de las fotos descubrió a un fantasma al cual llamó “María, la fantasmita del Viejo Covadonga”.

El fantasma retratado por el héroe de Malvinas

Soria contó que a lo largo de su vida tuvo varias experiencias similares pero en este caso no percibió energías negativas. Según contó , el fantasma apareció en la habitación en la que el se hospedaba y dijo que “pareciera que me está observando al momento de tomar la fotografía”. Además contó que el tenia la llave de la habitación en su bolsillo en el momento que tomó la fotografía del fantasma.

El fantasma fotografiado por el veterano de Malvinas, Sergio Soria. Foto: Facebook / Sergio Soria

En cuento a la apariencia del fantasma, “si ustedes observan las características de esta mujer, sus rasgos parecieran ser de los nativos de los pueblos originarios de nuestra Patagonia”, detalló Soria. El veterano le mostró las imágenes a Verónica, la encargada del hotel, quien le confirmó sus sospechas en cuanto a que era lo que había fotografiado. Además la mujer le aseguró que había tenido experiencias extrañas dentro del hotel.

Las imágenes del fantasma retratado por el veterano de Malvinas

En su posteo, Soria subió, además de las imágenes del fantasma, fotografías de distintas secciones del hotel, como la cocina, recepción, pasillos y escaleras. La publicación tuvo varios comentarios tanto de personas que no creían que existiera dicho fantasma como de quienes veían la silueta e incluso se percataron de mas detalles en las imágenes.

Soria fotografió varios lugares del hotel donde encontró al fantasma y aseguró que sintió "presencias extrañas" durante su estadía. Foto: Facebook / Sergio Soria

“Veo tres figuras: una, representada en un rostro de una mujer, con rasgos bien marcados que abarcarían toda la figura... Por otro lado, veo una mujer de pie, aparentemente joven, tez clara, cabello negro y vestimenta oscura (que me resulta familiar) y detrás de ella se ve el rostro (no tan definido) de lo que podría ser un hombre o una persona de mayor edad con cabello corto o recogido”, escribió una mujer.

Por su parte, otra usuaria comentó: “Observo la foto y es como que hay 2 sras, con una vestimenta de esa época, pareciera esos vestidos con cuellos importantes”.