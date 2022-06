Durante el programa La Peña de Morfi, el cantante puertorriqueño, Luis Fonsi, recordó cuando visitó Comodoro Rivadavia en 2011 y, en medio del concierto, se quemó. A pesar de que intentó seguir, tuvo que ser trasladado a un sanatorio.

En el marco de su gira mundial, el artista pasó por Argentina y, en diálogo con Jey Mammon, destacó aquella anécdota. Sin embargo, también contó lo que ocurrió luego del incidente.

“Me pegué al público y me quemé en el brazo. Cambié la mano del micrófono, me eché agua y seguí como si nada, pero el público se dio cuenta, tuvimos que parar unos segundos”, aseguró Fonsi.

En medio del concierto, el músico se acercó demasiado a un lanzallamas artificial que se encontraba sobre el escenario. Con la mano en el micrófono y mirando a su público, se posicionó muy cerca de este y cuando el fuego salió despedido su brazo sufrió las consecuencias.

El show entonces se pausó durante unos minutos y Fonsi fue atendido rápidamente en la clínica. Pero el problema no terminó ahí: le colocaron un inyectable al cual era alérgico, logrando que se brote por completo y le pique todo el cuerpo.

“Ahí tenía dos problemas. El brazo quemado y estaba completamente desfigurado, parecía Shrek. Mis fans me estaban esperando y me daba mucha vergüenza que me ven así”, recordó el cantante.

Luis Fonsi recordó cuando se quemó durante un concierto en Comodoro Rivadavia. Foto: ADNSUR

Agregó que tuvo que permanecer un tiempo en observación. Días después de que recordara aquella tragicómica anécdota, usuarios de Twitter encontraron el video donde se registró el momento exacto en que Fonsi se quema.