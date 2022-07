En Comodoro Rivadavia la nieve y las bajas temperaturas no dan tregua, pero eso no es motivo para no disfrutar, es por eso que en las primeras horas del domingo, vecinos de la ciudad colmaron las calles con creativos muñecos de nieves y publicaron en las redes sociales. Los mismos generaron risa y diversión.

Los usuarios fueron subiendo a distintas redes sociales sus ejemplares de nieve con ropa, gorros y guantes. Aprovecharon la acumulación de nieve que tapaba las calles y veredas de la ciudad.

Muñecos de nieve en Comodoro Rivadavia. Foto: ADNSUR

Fuerte nevada en Comodoro Rivadavia, con temperaturas bajo cero. Foto: ADNSUR

Cada uno de los muñecos tenía su “toque” de belleza. Familias y amigos jugaron y armaron ejemplares, en el marco de una fuerte nevada y temperaturas bajo cero.

En las redes sociales muchos comodorenses salieron a mostrar las "obras" con nieve . Foto: ADNSUR

Remera y un palo de hockey, los objetos utilizados. Foto: ADNSUR

Todos los muñecos tenías ojos, boca, ropa hasta un palo de hockey. La creatividad estuvo presente a la hora de hacerlos.

Anteojos de sol y sombrero, el muñeco bizarro. Foto: ADNSUR

Se vieron muchos diseños "clásicos". Foto: ADNSUR

Algunos ejemplares eran clásicos, otros hasta buzo tenían puesto.

Desde las primeras horas del domingo muchos salieron a la calle y armaron muñecos de nieve. Foto: ADNSUR

Causaron mucha gracia en las redes sociales. Más allá del frío, los comodorenses disfrutaron un domingo en familia armando muñecos de nieve.