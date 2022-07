Luego de que el Tribunal de Enjuiciamiento suspendiera a la jueza Mariel Suárez en la sesión que se hizo el martes en la ciudad de Rawson, ella dijo que “es muy violenta esta decisión que tomaron, muy arbitraria”.

Según ADNSUR, la funcionaria se presentó en el Tribunal de Enjuiciamiento con el abogado Jorge Benesperi y dijo que hizo una presentación para pedir una audiencia al Tribunal. “Primero, la idea fue que nos dijeran cómo estaba constituido, para recusar a los miembros que considerábamos no correspondía que estén”, expresó ella.

“Después, quisimos que nos den una audiencia, como corresponde en cualquier proceso”, declaró la mujer a Crónica. “Nuestro objetivo fue que respetaran nuestro derecho a ser oídos, es algo que está dentro de las garantías del proceso legal”.

Sin embargo, “no nos escucharon y tomaron una decisión muy prematura, porque el sumario en el Consejo de la Magistratura recién se inicia”, afirmó la jueza. Luego dijo que va a tratar de defenderse “con todas las acciones que tenga a mi alcance, para lograr que ellos vean que no hay ninguna infracción”.

La jueza Mariel Suárez, acusada de besar a un preso

En su declaración Suárez expuso que “pareciera ser que a cualquier juez que denuncian, estando en cualquier causa, ya lo pueden suspender de entrada, ya se lo pueden sacar de encima”.

Además, la mujer cree que la están prejuzgando, como si dijeron directamente que es “culpable”. “Sabemos que hay muchas personas que han llegado denunciadas al jury, y yo recién estoy en sumario en el Consejo de la Magistratura. Hay personas, como el fiscal Héctor Iturrioz, pero no solo él, que han iniciado el jury trabajando y lo han terminado también trabajando”, sostuvo.

Por último expresó que “pareciera ser que me suspenden porque soy mujer y porque el caso es mediático. No he visto ningún caso en donde hayan tratado de esta manera a la gente”.