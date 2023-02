Después de dos años se registró un nuevo récord de nacimientos de lobos marinos en Chubut

Según el censo de lobos marinos de la temporada 2023, nacieron 102 crías en Punta Marqués. Este número es un nuevo récord de nacimientos, ya que el año pasado fue el mismo que el del 2021 con un registro de 86 crías.

El Área Natural Protegida Punta Marqués es un importante centro de investigación que informó que, a partir de fotografías tomadas con un dron el 24 de enero, se pudo notar un crecimiento de lobos marinos, una buena noticia que refleja la recuperación de la especie.

El censo fue realizado en conjunto por investigadores del área y la doctora María Florencia Grandi, del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas Centro para el Estudio de Sistemas Marinos (CESIMAR-CONICET).

Daniel Luccheti, integrante de la Secretaría de Deporte y Turismo e integrante del proyecto de investigación, fue el encargado de tomar las fotografías a los lobos marinos con un dron del área protegida.

Con cada foto se pudo construir mosaicos, los que permitieron contar a cada individuo. Así, se pudo clasificar por edad y sexo. En total se contaron 2905 lobos marinos comunes, de los cuales 102 fueron crías, 21 machos adultos, 52 machos subadultos, 97 hembras y un grupo de 2633 lobos entre hembras y juveniles.

El nuevo registro de nacimientos demuestra un crecimiento de la población de lobos marinos, es decir que gracias a las medidas de protección por el golpe de la explotación comercial durante el siglo pasado, la especie empieza a recuperarse.

La historia del Área Natural Protegida Punta Marqués

El Área Natural Protegida Punta Marqués fue gestionada por el municipio de Rada Tilly a través de la Secretaría de Deporte y Turismo. La misma se creó mediante una ordenanza municipal con el objetivo de proteger la colonia de lobos marinos de un pelo en el año 1984.

Un año más tarde de su creación, comenzó a ser parte de las áreas naturales protegidas de Chubut y actualmente se convirtió en un centro de investigación muy importante para la provincia, ya que trabaja en conjunto con investigadores de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB).

En el año 1990 se hicieron los primeros estudios de lobos marinos en Punta Marqués, pero en esa época no se registraban nacimientos, por lo que se consideraba que era una especie no reproductiva, ya que el número de individuos no era mayor a 400.

Entre 2014 y 2020 la situación de este animal cambió completamente: la población aumentó significativamente y se hubieron cambios en la estructura social.