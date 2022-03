Un video causó conmoción en Comodoro Rivadavia, se trata de una serie de imágenes en donde, desde un vehículo, una persona le dispara a un puma para cazarlo.

En el video, que las personas filman con un celular, se puede ver al animal caminando por el campo hasta el momento en donde fue impactado por un disparo.

Osvaldo Luján, presidente de La Rural, defendió el control del depredador pero repudió la caza indiscriminada. Foto: AdnSur

Osvaldo Luján, presidente de la Sociedad Rural de Comodoro Rivadavia dialogó con el medio “AdnSur” y si bien defendió el control de depredadores en el campo, repudió la caza indiscriminada de esta especie.

“Hay todo un trabajo que se está haciendo entre los productores y el Ministerio de Ganadería de la provincia con respecto a una capacitación sobre el control de depredadores” , explicó Luján y continuó: “Mi opinión personal, y de la institución, es que lo que hacemos es un control de los depredadores en función del ataque de los animales a la hacienda; no es que se sale a cazar al puma indiscriminadamente, y si esto lo están haciendo algunos no es algo que nos guste y consideremos que este bien. Lo que se hace es un control en cada establecimiento ganadero en que puma ataca directamente la hacienda”.

Y expresó: “Así como existen fotos de un puma podríamos poner las fotos de la cantidad de animales que un puma mata en una noche; más de 20 o 30 animales y ovejas que no utiliza para comer, sino por daño nomás”.

Por otro lado, reflexionó que “Acá también hay que elegir porque la oveja sigue siendo el único sistema productivo que existe en el interior chubutense, como en toda Patagonia, y es lo que posibilita que exista gente trabajando y haciendo soberanía estando en el lugar. Pero se trata de hacer un control adecuado, porque no estamos hablando de matanza ni exterminio, porque hay depredadores que no atacan la hacienda, que son de paso y siguen comiendo lo natural, matando a la liebre u otro animal. Entonces el tema es saber hacer un control con distintas herramientas que pueden ser disuasivas”.