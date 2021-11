Los presidentes de las comisiones vecinales de los Barrios Brigadier López, Villa Aero Club y Los Álamos presentaron ante el Concejo Municipal una nota en donde piden que se tomen medidas de forma inmediata por la utilización por parte de los jóvenes de la colectora de la ruta 34, en las inmediaciones del campus de la Universidad Nacional de Rafaela.

Esto ya sucedía desde antes de la pandemia, pero ahora, ya está instalado como un lugar de encuentro. Y es que otros espacios “privados”, como boliches y pubs, tienen precios que están fuera del alcance de los chicos. Y allí pueden socializar, a costos más accesibles.

Norberto Andreo de Los Álamos y Gustavo Beccaría de Villa Aero Club -cuyos barrios pretenden unificarse-, junto con la representante del Brigadier López, presentaron una nota en donde plantean que se dan “hechos que resultan de extrema gravedad y que por accion u omisión del municipio y/o autoridades provinciales están causando perjuicios a los vecinos de los barrios que representamos”.

“La utilización descontrolada por cientos de jóvenes de los espacios publicos, entre los barrios Brigadier Lopez, a la altura del cartel RAFAELA y sus calles aledañas, y calle colectora entre el destacamento de Gendarmería Nacional hasta calle Sigmaringendorf, especial mente los días jueves, viernes, y sábados, entre las 23,30 y 4 a 5 hs. de la madrugada, nos lIeva a solicitar a Uds. tengan a bien estudiar la forma de reglamentar el uso de la vía publica. Les informamos que se cometen innumerables infracciones contra la tranquilidad y el orden público, de las cuales podrílamos enumerar al solo ejemplo, ruidos molestos, obstrucción de la vía pública, arrojamiento de elementos que producen molestias (infinidad de botellas y envases descartables), arrojamiento de basura ensuciando espacios públicos, y otro tipo de conductas contrarias a la moral y buenas costumbres como orinar en espacios públicos, riñas, desplazamientos entre los barrios en estado de ebriedad, cruce de la ruta Nacional 34 sin respetar los semáforos, etc”.

Lo que pretenden es que haya algún sector público determinado, en donde los chicos puedan reunirse, con baños públicos, seguridad, etc. Y proponen que sea en Bv. Lehmann, a donde termina el asfalto “donde no existen vecinos, utilizando una sola mano, para no obstruir el paso”. Incluso, proponen que vayan los food trucks, para “darle trabajo a familias rafaelinas”.

Entendemos que este es un tema que debe resolverse desde la polftica, por ello nos dirigimos a Uds. para que estudien la forma de reglamentar el uso de la via publica, disponiendo de algun sector v/o sectores de la ciudad que permita que los jovenes, en forma controlada puedan hacer uso del espacio publico, provevendoles de banos quimicos, seguridad, etc. Sugerimos que dicho espacio podria estar ubicado en la prolongacion de Bv. Lehmann desde donde termina el asfalto 200 a 300 mts hacia el sur, lugar donde no existen veclnos, utilizando una sola mano, a los fines de no obstruir el paso, en el mismo tambien se podrta autorizar el uso de los food truck v generar con ello un espacio controlado, dando trabajo a familias rafaelinas. No obstante como ciudadanos solicitamos a Uds. tengan a bien advertir esta problernatica que afecta a todos los vecinos de los barrios antes mencionados y como representantes del pueblo y en cumplimiento de vuestro mandato legal, exijan al Poder Ejecutivo Municipal, que a traves de control publico, GUR, Juzgado de Faltas y MPA con la avuda de personal policial, tome las medidas necesarias V urgentes para sancionar las infracciones denuncladas, procurando con ello la reiteraclon de las mismas y evitar cualquier desgracia futura. Todo 10 manifestado, adernas de ser de publico conocimiento, 10 acreditaremos con las imagenes que pondremos a vuestra dlsposlcion. Es por 10 expuesto, que requerimos a ese cuerpo colegiado que Ud. preside se aboque en forma inmediata al terna, con la finalidad que podamos entre todos lograr una convivencia civilizada, garantizando a los vecinos afectados que puedan vivir en plenitud y arrnonla con el resto de la ciudad.

Unificación de barrios

Enviaron el acta de la reunión que mantuvieron el pasado 4 de noviembre, en donde piden hacer una encuesta o votación voluntaria entre quienes acrediten ser propietarios de ambos sectores, para permitir la unificación de los dos barrios. O bien, abrir un Registro de Oposición para que se expresen aquellos que no están de acuerdo con la idea.