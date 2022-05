La Oficina Municipal de Empleo trabaja en tres ejes fundamentales: la orientación laboral, la formación profesional y la inserción laboral.

Además, articula programas de empleo de diferentes niveles de gobierno -municipales, nacionales y provinciales- como son las Prácticas Laborales que dependen del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Provincia de Santa Fe y los Entrenamientos para el Trabajo y programa de Inserción Laboral que se bajan al territorio a través del Ministerio de Trabajo de la Nación.

En este marco, en las instalaciones del Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (STIA), el coordinador de Empleo, Juan Ignacio Ruggia y el personal de la Oficina Municipal de Empleo recibieron a los y las jóvenes que comienzan su Entrenamiento para el Trabajo a fin de dialogar sobre las diferentes experiencias e inquietudes.

“El empleo es uno de los ejes trasversales de la gestión”

Al respecto, Ruggia expresó: “Hoy recibimos a 30 jóvenes de la ciudad que comienzan “Entrenamiento para el Trabajo” y programa de “Inserción Laboral”. Es una alegría que mes a mes sentimos en estas charlas cuando conocemos sus sueños y demandas. Nos pone muy feliz como equipo”.

El funcionario dijo que “la política es cada vez más integral. Estamos llegando cada día a más y diferentes sectores. Esta relación del área con las empresas de la ciudad y también con los gremios es cada vez más notorio. El empleo es uno de los ejes trasversales de la gestión. El empleo le da oportunidades a las personas, y es por lo que trabajamos firmemente”.

La voz de las y los participantes

María Julia, participante de 22 años, contó: “Mañana ingreso en Megatone, en el área de cobranzas. Anteriormente hice el Entrenamiento para el Trabajo de seis meses en la parte de call center. Terminé el Entrenamiento a mediados de marzo, ellos me hablaron sobre mi desempeño y desarrollo, me dijeron que me iban a tener en cuenta. A principio de mes me hablaron y me preguntaron si estaba dispuesta y les dije que sí. Hice los exámenes y arranco mañana. Estoy feliz”.

Por su parte, Miguel Ángel de 21 años, dijo: “Tengo ganas de seguir teniendo una oportunidad más. No me doy por vencido. Ahora estoy por entrar a trabajar en Sueño Dorado para hacer la pasantía. Actualmente estoy estudiando en la Moreno. Estoy contento porque me va a ayudar”.

Entrenamiento para el Trabajo

Los proyectos de Entrenamiento para el Trabajo consisten en instancias de aprendizaje práctico en puestos de trabajo de las empresas, con el objetivo de mejorar las competencias y habilidades de las personas desocupadas, mejorar sus posibilidades de empleabilidad futura y promover su inserción laboral.

Además, ofrece incentivos económicos a aquellas empresas y cooperativas que deseen entrenar aprendices, brindando la posibilidad de formarlos en diferentes puestos de trabajo de sus establecimientos, de acuerdo a sus requerimientos.