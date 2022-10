Presentaron un simulador de conducción en estado de ebriedad

Este lunes, en la Plaza 25 de Mayo, se llevó adelante la presentación del “Simulador de conducción bajo los efectos del alcohol”, en el marco de una nueva campaña de prevención de la Agencia Provincial de Seguridad Vial.

Se trata de un videojuego multi-jugador que emula un entorno de manejo bajo la influencia del alcohol. Su estructura está situada en un tráiler compuesto por cuatro simuladores. Cada uno contiene una computadora montada en butaca con volante, palanca de cambios y pedaleras, emulando los componentes de un auto real, donde los usuarios podrán interactuar en un espacio virtual de manera simultánea.

Cabe aclarar que este proyecto tecnológico se llevó a cabo de manera colaborativa con la carrera de Licenciatura en Producción de Videojuegos y Entretenimiento Digital de la Universidad Nacional de Rafaela, donde se desarrolló un software único que tiene como característica fundamental, la adecuación a la normativa de conducción que rige en el territorio provincial. Además, cuenta con sitios de manejo tanto en zona urbana y rural, ambientado con monumentos históricos, infraestructuras y caracterizaciones propias de la provincia de Santa Fe.

El simulador reproducirá en pantalla efectos de distorsión visual producida por la ingesta de bebidas alcohólicas como: la reducción del estado de alerta, disminución del tiempo de reacción, confusión, alteración de la percepción de la profundidad y distancia, la reducción de la visión periférica, visión doble e incluso en condiciones de poca luz.

Participaron del acto, el subsecretario de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, Osvaldo Aymo; la directora de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, Antonela Cerutti; el director de la carrera de Videojuego de UNRaf, Andrés Rossi; el secretario de Gobierno y Participación, Jorge Muriel.

Además, estuvieron presentes los pilotos de la ciudad Juan Ignacio Canela y Nicolas González.

Aporte de la universidad

Al tomar la palabra, Andrés Rossi dijo: “Estoy muy feliz de que esto se pueda mostrar en casa. Lo que vemos acá son las capacidades que trae la Universidad Nacional de Rafaela y que se materializan. Desde la idea hasta que esté aquí funcionando, el equipo que hoy nos acompaña de estudiantes hizo todo. Esta es la capacidad de transformación que se tiene. Lo que está aquí se puede exportar muy rápido. Hay estudiantes de varios lugares que formaron parte este proyecto y que eligen Rafaela para vivir y formar parte de esta transformación”.

“Hay muchos proyectos en marcha y que se llevan adelante, pero este impacta en la salud y en la conciencia. Nos pone muy felices porque cuando empezamos, hablamos de algo que se haga en simultáneo. Y ahora nos toca aprender lo que pasa la gente cuando uno hace eso. No teníamos conciencia de cómo iba a ser recibido. Estamos felices de poder presentarlo hoy y difundirlo. La universidad está acá para generar este tipo de cosas”, cerró.

Por su parte, el subsecretario de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, Osvaldo Aymo, explicó: “Uno de los ejes es la percepción de riesgo, que es lograr que la gente entienda cuál es el riesgo real que tiene el sistema de tránsito para tomar medidas de prevención. Si yo no logro acercar riesgo real vs. riesgo percibido, siento que algo no es riesgoso (no usar casco, tomar alcohol y estar al volante, entre otros). Por eso, trabajamos de afuera hacia adentro, tratando de que la gente se sensibilice, eduque y concientice con videos y demás. Con esta nueva realidad, que es la realidad virtual inmersiva, el simulador de conducción justamente explora en el nuevo universo para que la gente sienta en su cuerpo qué le puede pasar”.

Trabajo conjunto

A su turno, Antonella Cerutti, manifestó: “Presentamos un simulador que se realizó acá y a través de un proyecto colaborativo con UNRaf”.

“Hoy, la principal causa de muerte en los jóvenes son los siniestros viales. Desde el Gobierno provincial tomamos estos datos para abordar esta realidad. La trabajamos en dos temáticas: una que tiene que ver con lo operativo. Decidimos estar presentes en las rutas nacionales y provinciales todos los días del año, las 24 horas del día. Aumentamos en esta gestión un 300 por ciento los controles. En materia de alcoholemia, en lo que va del año realizamos 150.000 test en más de 18.000 operativos de control. De esta cantidad de test han dado 2.551 de ellos positivos. Los controles salvan vidas”, detalló.

“También estamos trabajando en lo educativo con los 365 municipios y comunas, con todo el territorio provincial. Hemos entregado cascos, estamos con un parque educativo de seguridad vial para niños y jóvenes de la escuela secundaria. Y desde hace poquito tiempo, con este proyecto que tardó más de 16 meses en ver la luz. Es un proyecto que se trabajó entre la Agencia Provincial de Seguridad Vial y una universidad pública. Es un orgullo poder trabajar en un software y simulador que es único en el país. Es algo que está creado y diseñado en base a las normas vigentes de nuestra provincia y que ataca la realidad de cómo nosotros conducimos bajo los efectos del alcohol”, agregó.

“No alcanza el trabajo que hagamos desde la Agencia o desde el municipio. Debemos tomar conciencia a la hora de manejar y entender que la responsabilidad es de todos”, enfatizó la Directora de la Agencia Provincial de Seguridad Vial.

Por su parte, Jorge Muriel indicó: “Es un camino que empezamos a transitar con una decisión política de no volver atrás. Es un orgullo que este sea un producto de la ciudad, del Gobierno Provincial y de la universidad”.

“Hay una decisión política y continuamos trabajando para poder incidir en la conducta individual. Lo abordamos de todos lados, desde la educación, la prevención y el control”.

“Vamos a poder disfrutar de ese simulador porque es un orgullo y es algo que se debe mostrar. Y con este simulador queremos incidir en la conciencia de las personas. Quien pruebe este simulador, podrá ver lo que produce, lo que puede suceder si se maneja con alcohol en sangre”, concluyó el secretario de Gobierno y Participación.

Gran oportunidad

Nicolás González, al tomar la palabra resaltó: “Estoy orgulloso de poder presentar esto. Es el único simulador que hay en el país, y que sea de la provincia de Santa Fe, es algo muy importante para todos nosotros. Creo que con el cuidado es algo importante para nuestra seguridad no solo la personal, sino también la de todas las personas que uno conoce. Los invitamos para que aprovechen el tiempo que estará visitando Rafaela porque es una gran oportunidad”.