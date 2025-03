Pagos a SADAIC y AADI CAPIF: padres se reúnen con concejales

Este miércoles 12, a partir de las 8, los concejales de la ciudad se reunirán con padres de alumnos del Colegio Nacional, para hablar de un tema que, pese al tiempo transcurrido, sigue generando controversias: el pago de SADAIC y AADI CAPIF para fiestas.

En la nota dirigida a los ediles, se presentan como “un grupo de padres que conformamos la comisión de egresados del Colegio Nacional Promoción 2025″ y que quieren hablar con los ediles para “poder asesorarnos y solicitar su gestión ante los organismos de SADAIC y ADICAPIF, debido a que se encuentra vigente el Decreto N.º 765/2024 del Presidente de la Nación en donde no deberíamos abonar esos canon para eventos sociales, y tenemos conocimiento que aún lo siguen cobrando”.

Dadas las muchas consultas recibidas, comparto aquí la carta que el Ministro de Justicia @m_cuneolibarona envió a las sociedades de gestión colectiva de derechos (SGCD) explicando por qué no corresponde que cobren derechos de ejecución (por pasar música) en fiestas privadas. Si… pic.twitter.com/McycIJUYni — Fede Sturzenegger (@fedesturze) November 21, 2024

Recordemos que de acuerdo con Defensa al Consumidor, las fiestas privadas no deben pagar impuestos de AADI CAPIF ni de SADAIC.

Por otra parte, tanto el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, como el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, dejaron en claro que Cuando la ejecución es privada (por ejemplo, una fiesta en tu casa) es obvio que no hay ejecución pública y no hay que pagar ningún derecho de autor. Ahora bien, que decidas hacer esa fiesta privada en un salón contratado (porque tenes muchos amigos y no entran en tu casa), en nada cambia la naturaleza privada de la reunión. Es decir, tampoco hay que pagar Sadaic y Aadi Capif. Es una fiesta privada y no hay ejecución pública”