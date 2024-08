Operativo por microtráfico en Ceres

La Policía de Investigaciones, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe, realizó ayer seis allanamientos por Tenencia de material de estupefacientes con fines de comercialización y Tenencia indebida de arma de fuego, en los que detuvieron a tres hombres y una mujer.

Los procedimientos se realizaron en domicilios de las calles Domingo Matheu al 400, Milano al 600, Aldao al 400, Alberti al 300 y Pasaje Sieber al 600 y al 610 de la ciudad de Ceres.

En los operativos los efectivos detuvieron a los llamados L. H. D. de 47 años, M. K. T. de 24, U. A. D. de 19 y B. M. D. de 27; y secuestraron 167 envoltorios de cocaína de 695,1 gramos, tres revólveres con un cartucho percutado y 41 cartuchos intactos, 19 teléfonos celulares, anotaciones varias, alhajas, un rifle, cuatro balanzas, arma tipo pistola de aire comprimido, 03 plantines marihuana, una escopeta Cal. 24 , 2 aires comprimidos, cámara filmadora portátil, y 1.793.620 pesos.

En el operativo intervinieron personal de Microtráfico Rafaela, Tostado, San Cristóbal, Operativa Tostado, Ceres, San Cristóbal, Sunchales y Rafaela, Grupos de Irrupción GOT U.R. V, GOT U.R. XI, GOT U.R. XII, GOT U.R. XIII y GOT U.R. XVI.

Intervienen en la causa la fiscal Dra. Silvina Verney y el Juez Dr. Juan Gabriel Peralta, quienes dispusieron que la mujer sea alojada en Alcaidía U.R. XII, y los hombres sean en Alcaidía U.R. XIII.