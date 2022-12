Oficialismo y oposición rafaelino coincidieron en rechazar el feriado nacional

El decreto con el feriado nacional para este martes 20 de diciembre desconcertó a muchos. En particular, por la falta de tiempo como para reacomodar las diferentes actividades. Así fue como en Rafaela, muchos quedaron desconcertados. Igualmente, la actividad fue casi normal.

A nivel provincial, recién a las 0.05 de este martes se dio a conocer el decreto reglamentario, contrariando la norma nacional. Sin embargo, a nivel municipal, hubo adhesión al paro, casi sobre el filo de la medianoche, cuando la incertidumbre reinaba. La decisión fue explicada por la secretaria de Auditoría, Evaluación y Transparencia, Cecilia Gallardo, en declaraciones a FM Galena.

“Este decreto nacional es para todo el territorio, sin distinción de públicos o privados. En términos legales, no es necesario una adhesión. A nivel local, nos organizamos para garantizar todos los servicios mínimos municipales. La recolección de basura se cumplió y están garantizadas las guardias de Protección Vial y Comunitaria y la GUR”, dijo.

“El decreto provincial fue sorpresivo, extemporáneo y no impactó muy bien a nivel social. Hay cierto nivel de responsabilidad de la Nación. En lo particular creo que es una medida errónea y antifederal, que perjudicó la organización.”, sentenció.

También la oposición se mostró contraria a la decisión nacional. Uno de ellos fue el concejal Leonardo Viotti, que eligió las redes sociales para dar a conocer su opinión al respecto. “Tenemos un Gobierno que siempre va contramano”, posteó en Facebook y agregó una foto de su posteo en Twitter: “una selección que nos muestra que la gloria se alcanza con esfuerzo y trabajo, frente a un Gobierno acostumbrado a tomar decisiones irresponsables que siguen dañando a nuestra Argentina”.

Otro que tomó posición fue el concejal Lisandro Mársico. “En un sorpresivo comunicado el Intendente Municipal, arrastra a toda la estructura municipal a un Feriado Nacional, establecido por un Decreto de Necesidad y Urgencia, y al cuál el Gobierno de Provincia de Santa Fe decide no adherirse, la verdad que esta incongruencia y falta de respeto hacia los rafaelinos, no tiene razón de ser” manifestó el edil Lisandro Mársico.

“Que en este contexto, y toda vez que la SELECCIÓN ARGENTINA regresará al país el día martes 20 de diciembre de 2022, y con el fin de que el pueblo argentino pueda festejar en paz y en unión, compartiendo la alegría con nuestros jugadores y su cuerpo técnico, resulta propicio declararlo Feriado Nacional”. Este es el fundamento de la decisión del Gobierno de la Nación Argentina, la cual se puede compartir o no, debido a que la llegada de nuestro seleccionado campeón ha generado una gran expectativa y miles de personas se acercan a manifestarles su cariño y apoyo, pero eso ocurre en un sector determinado del País, incluso la gente del interior podrá observarlo repetidas veces por los medios de comunicación, ante esto me pregunto ¿Qué necesidad hay de anular el servicio de transporte público, de cerrar las dependencias municipales y dejar de prestar los servicios en nuestro Municipio?” se interrogó el concejal pedepista.

“Al trabajar todas las reparticiones provinciales, la necesidad de los servicios municipales es fundamental y este proceder del Departamento Ejecutivo no tiene ningún fundamento, no tiene razón de ser, ¿Con quién quieren quedar bien, me pregunto?. El domingo festejamos este gran triunfo, nos identificamos con este equipo, nos sentimos parte de este tercer campeonato mundial de fútbol y hoy desde nuestros hogares observaremos a través de los medios de comunicación el recorrido de nuestra Selección Nacional, pero la Municipalidad de Rafaela no abrió sus puertas, como lo hacieron los municipios de Sunchales, Santa Fe, Rosario, Venado Tuerto, entre otros; nuestros funcionarios municipales aparentemente en un afán desmedido, de un protagonismo inútil, toman decisiones perjudiciales para la sociedad misma”, señaló el edil deomoprogresista.

“Quiero finalizar con una frase que Esteban Bullrich, publicó en su red social “Si declaramos asueto o feriado para recibir a la Selección, no entendimos el ejemplo que nos dieron”.