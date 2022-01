El Ministro de la Gestión Pública, Marcos Corach, usó las redes sociales para contestarle a la diputada socialista Lionella Cattalini, quien había hecho público su malestar por un subsidio de 23 millones de pesos que había conseguido Sportivo Norte, en un trámite realizado en 48 horas.

A través de su cuenta en Twitter, Corach indicó: “El criterio por el que darle un subsidio a X no sirve porque no se lo estoy dando a Y es insostenible. Es imposible gestionar si todo lo que hacemos está mal porque no lo hacemos en otro lugar y así cada vez. Es una lógica perversa”.

“La inversión en el Sportivo Norte es antes que nada proporcional a la necesidad del barrio y a todo lo bueno que el club brinda a las miles de familias que hacen uso de sus instalaciones”, comentó.

Tweets del Ministro de la Gestión Pública, Marcos Corach, tras la polémica por el nuevo subsidio a Sportivo Norte Foto: @mcorach

Tweets del Ministro de la Gestión Pública, Marcos Corach, tras la polémica por el nuevo subsidio a Sportivo Norte Foto: @mcorach

También indicó “Nosotros somos del hacer y creemos que esto es por sumatoria y no por competencia. Queremos llegar a todos, y cada vez que llegamos con obras y subsidios a un lugar no podemos sentir otra cosa que satisfacción y eso nos lleva a redoblar esfuerzos para llegar a más y más lugares”. Y completó: “Por supuesto que el 1er subsidio a este club fue rendido, pero qué importa el dato si lo que buscan es crear sospechas y sacar su tajada política. Esta es la oposición que tenemos: la que siempre elige trabar y cuestionar las obras, los subsidios, el avance de la provincia”.

La obra en Sportivo

El proyecto es muy interesante, dado que más allá de la contención deportiva que brinda el club, en el nuevo gimnasio se podrá brindar una contención social. En la actualidad, se le brinda ayuda alimenticia a 400 personas de la zona norte de Rafaela. Y esto, ahora, se complementará con otras posibilidades, ampliando los beneficios a 1.000 niños, niñas y adolescentes. E incluye la remodelación del comedor.

Porque este nuevo gimnasio podrá ser usado por: