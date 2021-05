Lisandro Mársico, concejal del PDP - FPCyS, se mostró disconforme con algunas de las respuestas que dio la Jefa de Gabinete, Amalia Galantti, en su informe de gestión, que se concretó en una sesión extraordinaria, el pasado viernes.

En parte de su informe, la funcionaria destacó el gran trabajo llevado a cabo mancomunadamente entre el Municipio y el 107. “¿Cómo puede ser que no se hayan enterado desde el Área de Desarrollo Humano especialmente su titular Miriam Villafañe que según nos pudimos informar por los medios periodísticos, porque ningún funcionario alertó de nada, “de las constantes ausencias del titular y un sistema que estaba descabezado” lo que a mi criterio pudo haber influido negativamente en la prestación del servicio del 107, pero el Municipio ¿no sabía nada?, la verdad la respuesta no me conforma”, dijo el legislador local.

Otras de las consignas cuya respuesta no estuvo a la alturas de las expectativas del demoprogresista fue sobre Punto Gob, una empresa de tecnología, en donde el Municipio tiene el 25% de las acciones. “Hace tres años que se les cedió un terreno en el Parque de Actividades Económicas y no plantaron ni un árbol, nunca se conminó al socio privado (75% del capital) a un plan de inversiones, nunca nada. Lo grave de todo esto es que, ante la carencia de suelo industrial que hay, y aquí tienen un terreno totalmente ocioso, las exigencias que se tienen con quienes acceden a un predio en ese lugar son mayúsculas, aquí nada de nada. Esto constituye un tema a rever, no puede seguir así y las respuestas son pobres del Municipio”, argumentó Lisandro Mársico.

“Lo mismo con el Loteo Aragno, se siguen construyendo casas y el Intendente mira para otro lado, como lo hizo siempre. Las repuestas sobre el tema que me dio la Jefa de Gabinete, son escasas; el día que se expropie, se hagan las obras de saneamiento, ya va ser imposible poder cumplir con las normas municipales, porque todo lo que se está construyendo es totalmente irregular y sin respetar ningún parámetro”, sostuvo el concejal.