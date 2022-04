El colectivo de la empresa General Güemes, que partió de Rosario a Rafaela, el pasado domingo de Pascua, lo hizo con cartones en lugar de los vidrios que van en las ventanillas. Esta situación fue denunciada por los usuarios de ese viaje, quienes además se quejaron además de otras cuestiones recurrentes, como la falta de higiene, excesivas demoras, entre otros puntos.

La situación fue reflejada en en el diario La Capital de Rosario. En ese mismo medio, el secretario de Transporte de Santa Fe, Osvaldo Miatello, anticipó que le pidieron a la empresa que brinde un informe sobre lo ocurrido. También dijo que las sanciones que le podrían caber van desde multas hasta la quita de la concesión de la línea.

El funcionario dijo que no debería haber salido el coche a la ruta y que la empresa debería haber usado otro móvil. Y “en caso de no tenerlo no debe salir y devolver el dinero de los pasajes”.

Usaron cartones en lugar de vidrios en las ventanillas, durante un viaje Rosario-Rafaela Foto: Diario La Capital de Rosario

El director de la empresa, Marcelo Bossio, admitió la situación y se justificó diciendo que “Tuvimos que hacer eso porque en este mes nos han roto los vidrios a gomerazos en cinco oportunidades, en la zona de Ybarlucea; el domingo de Pascua no había vidriero para repararlos. Junto a otras empresas vamos a llevar la denuncia a la Cámara de Transportes”. También indicó que no habían vendido los asientos lindantes a los vidrios rajados.

Las quejas con el servicio que une la principal ciudad de la provincia con Rafaela y Sunchales se remonta a tiempos muy lejanos. La falta de puntualidad en el servicio, unidades en mal estado, con falta de higiene y un servicio caro son algunas de las cuestiones que se repiten a diario.

En la actualidad, es la única empresa de transporte urbano de pasajeros que puede circular por la ruta nacional 34. En algún momento, se le había brindado desde la Provincia la posibilidad de que una firma rafaelina, María Tours, uniera las localidades, pero yendo por la ruta 13. Pero, al no recibir subsidios nacionales (como sí lo hace el “Güemes”) se terminó cayendo esta posibilidad.

Hace una década, hubo reuniones en el Concejo Municipal de Rafaela con representantes de la empresa, dado que el servicio deja mucho que desear desde hace mucho tiempo.

La nota, que lleva la firma del mismo Marcelo Bosio, señalaba que “hay empresas rafaelinas y de localidades próximas a esa ciudad de Rafaela que están tratando desde hace tiempo de superponer sus servicios a la traza servida por la empresa que en mi carácter de Presidente represento, en violación de la normativa vigente. Es comprensible que estas empresas u otras que asuman o piensen en asumir una conducta similar, fomenten quejas o promuevan actuaciones que deterioren la imagen y posición de General Güemes, valiéndose o no de las redes sociales -con usuarios anónimos cuando no difícilmente identificables- o de otros organismos ajenos al servicio público prestado. Pero ello no implica, naturalmente, que las autoridades públicas puedan ni deban dejarse llevar por este tipo de maniobras”.