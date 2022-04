El Jefe de la Unidad Regional V de Policía, Ricardo Arnodo Suárez, convocó a una conferencia de prensa para brindar detalles sobre lo ocurrido este lunes, en el barrio Mosconi, en 26 de enero al 300, entre Sargento Cabral y San Lorenzo. La misma se dio luego de que en las primeras horas de este martes se supiera que, luego de aprehender a Sergio F. le encontraron en su poder una sustancia blanca, que posteriormente se confirmó como cocaína.

Arnodo Suárez destacó la labor del personal policial que “en todo momento se mantuvo el aplomo. No se da habitualmente. No es habitual encontrar personas heridas, con una persona armada, en el medio de la calle y terminar esta situación sin disparar un solo tiro. Gracias a Dios no se dio un intercambio de disparos”.

“Siendo las 16 horas se comunican al 911 e indican que hay una femenina herida con arma de fuego. Cuando llegan, la encuentran y notifican además que hay una persona con un arma larga, en la calle. Pensamos en principio que era una persona que estaba fuera de sus cabales. Se activaron todos los protocolos para esta clase de hechos: se cierra la cuadra y se empieza a hacer los cercos perimetrales. Empezamos a intentar dialogar con esta persona. En determinado momento, deja el arma sobre el tapial y uno de los policías que estaban en la zona le alcanza a sacar el arma. Eso es lo que se ve en los videos”, dijo Arnodo Suárez.

“La doctora Lorena Korakis es la que está en la investigación de este hecho”, indicó y agregó que Sergio F. tenía un antecedente policial. “No se puede revelar el antecedente”.

“¿Le encontraron otros elementos que puedan derivar en la apertura de otra causa?”, preguntó un colega. La pregunta apuntaba a que se confirmara la presencia de cocaína en el poder del ahora detenido. “Eso lo está trabajando la Agencia de Investigación Criminal y la fiscal. Nosotros podemos hablar de la parte que nos corresponde”, sentenció.

Arnodo Suárez dijo que esta persona tenía “en principio, una crisis de salud mental. En ese momento, no sabíamos qué era lo que tenía”. “En ningún momento habló con nosotros, solo gesticulaba”.

“No sería un arma de grueso calibre, sería una carabina. Es lo que podemos aportar a la negociación”, cerró.