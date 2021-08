En la tarde de este miércoles, el gobernador Perotti encabezó un acto sobre uno de los puentes que cruza por sobre la autopista de la ruta 34, dejando habilitado otros 6 km. ya en la jurisdicción de Susana. No hubo corte de cintas porque, legalmente, no se puede

El mandatario anticipó que, de sostenerse el actual ritmo de obra, podría llegar hasta la jurisdicción de Rafaela antes de culminar el año. Esto incluiría, también la Variante Rafaela, es decir, el desvío del tránsito por el oeste de la ciudad, esquivando la urbe.

“Hablamos de 40 mil millones de pesos en obras de Vialidad Nacional en el territorio de la provincia de Santa Fe, una de las provincias que está arriba en los desembolsos del gobierno nacional en esta área”, recordó el mandatario.

Agregó que “Los que tenemos una visión de desarrollo no vemos asfalto, no vemos un puente, no vemos pasar camiones o pasar autos; lo que vemos aquí es que pasa producción, pasa el trabajo de nuestra gente, pasa la gente que va a aprender, a estudiar, a trabajar. Eso es lo que hace un desarrollo.

Por otra parte, indicó que, durante la gestión de Mauricio Macri como presidente, al cambiar el proyecto de autovía a autopista “hubo defensores de la provincia que hicieron que se quedara sin presupuesto. Y es por eso que desaparecieron 20 kilómetros en el proyecto, que son los que llegan hasta Sunchales. Ahora, estamos gestionando ante la Nación que se puedan hacer. Más que defensores, son magos”, disparó Perotti.

Finalmente, adelantó que “si se mantiene el ritmo de obra actual antes de fin de año llegaremos con la autopista hasta el ingreso a la ciudad, con la Variante también habilitada”.

Acompañaron al gobernador Perotti, el senador nacional Roberto Mirabella,el senador provincial por el departamento Castellanos, Alcides Calvo, el gerente de Regiones y Distritos Provinciales de Vialidad Nacional, Patricio García, el intendente de Rafaela, Luis Castellano, el jefe del 7° Distrito de Vialidad Nacional, Fabio Sánchez; y el secretario de Empresas y Servicios Públicos de la provincia de Santa Fe, Carlos Maina. También estuvo presente el presidente comunal de Susana, Alejandro Ambort, aunque no fue invitado a estar junto con el resto de las autoridades.

Detalles y recomendaciones

Si bien la circulación estará habilitada para ambos carriles sobre la mano a Rafaela, todo el tramo se encuentra con obras en sectores paralelos a la vía en uso, por lo cual se solicita precaución a los usuarios y respetar la velocidad máxima indicada de 80 Km/H, limitación que se mantendrá hasta que finalicen por completo los trabajos complementarios.