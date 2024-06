Empleo Verde: 20 nuevos instaladores de paneles fotovoltaicos

La Municipalidad de Rafaela, a través del Instituto para el Desarrollo Sustentable (IDSR) y la Secretaría de Desarrollo Económico, Innovación y Empleo, continúan llevando adelante espacios de formación gratuitos para vecinos y vecinas, con el objetivo de generar emprendimientos y potenciar la mano de obra local calificada en oficios que cuidan el ambiente.

Esta semana culminó el tercer curso realizado en lo que va del año, y el segundo orientado a la temática de energías renovables. En esta oportunidad 20 personas completaron la formación en instalación y mantenimiento de paneles fotovoltáicos, recibieron sus certificados que les permiten entrar al registro municipal y los habilita a prestar servicios vinculados a las energías alternativas.

Enrique Soffietti, director del IDSR destacó: “Existe gran interés por parte de la ciudadanía en este tipo de formaciones que promueven el uso de energías renovables y propician un mejor aprovechamiento de los recursos para el cuidado del ambiente. Pero además por el programa, que ofrece oportunidades laborales con perspectiva ambiental, potenciando el empleo verde en la ciudad”.

Formación

La formación estuvo a cargo de Lucas Melegatti, emprendedor local fundador de Enermel. Contó con contenido teórico-práctico y tuvo instancias de evaluación, intercambio y consultas.

Durante el cursado los participantes tuvieron la oportunidad de conocer el pasado de la matriz energética, además de profundizar en todo el proceso que implica instalar y mantener paneles con distintos sistemas. También se brindó información y herramientas para dimensionar costos, tiempos y confeccionar presupuestos para los clientes, en el contexto de las necesidad y realidad del mercado actual.

Al finalizar la capacitación se explicó la normativa local vigente de reintegros que beneficia a los ciudadanos e incentiva el uso de sistemas eficientes que cuidan el ambiente, y pueden aprovecharse para la instalación de este tipo de unidades.

Testimonios

Zoe participó del curso y mencionó “Soy estudiante en Ingeniería en Informática, me anoté al curso por curiosidad, para conocer más sobre este tipo de sistemas que son las tecnologías actuales y futuras que permiten ahorrar y cuidar el ambiente”.

Ulises también participante del curso, agregó: “No es la primera vez que participo, realicé con el municipio, un curso anterior relacionado a todo lo que tiene que ver con electricidad avanzada, todos me sirven para seguir aprendiendo. Este en particular me interesó porque estoy trabajando por mi cuenta con todo lo que es electricidad y las energías renovables están cada vez más presentes en los trabajos que voy realizando. Por eso considero que es un tema importante y voy a seguir capacitándome cada vez que pueda”.

En el Programa Empleo Verde, en lo que va del año, la Municipalidad de Rafaela ya realizó tres cursos sobre colectores solares, paneles fotovoltaicos y restauración de muebles, lo que permitió que más de 80 personas participen de espacios de formación gratuitos, con capacitadores locales en espacios de valioso intercambio y reciban sus certificados.