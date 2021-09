En el mediodía de este jueves, se concretó el reclamo de un grupo de trabajadoras del hogar “San Francisco de Asís”, que se encuentra en Av. Mitre y España. De acuerdo a su relato, en pocos días más llegarán a dos meses de atraso en sus haberes. Junto con la Asocación de Trabajadores de la Sanidad (ATSA), se manifestaron en el exterior del edificio, y recibieron el apoyo - con bocinas- de los autos pasantes. Habría una conciliación en la tarde de este jueves.

De las 61 camas de la institución, 59 pertenecen a PAMI. La empresa admite los atrasos en los pagos, debido a que la obra social nacional no está actualizando los pagos y es por ello que no puede cubrir los costos fijos.

Se trata de 18 trabajadoras, que si bien se estaban manifestando, aseguraron que un grupo seguía brindando los servicios correspondientes a los abuelos institucionalizados. La empresa, por otra parte, indica que esto no fue así y que la medida de fuerza fue completa, desde las 11 hasta las 14. Ya sea por una o por otra forma, ambos dijeron que la cobertura sanitaria se dio.

Consultada por VíaRafaela, Marcela Aimar, representante del gremio, indicó que la empresa recibió “mucha ayuda del Estado”, en referencia a planes REPRO y ATP. “Hace prácticamente dos años que la empresa viene pagando fuera de término. La verdad es que a la fecha deben parte de los haberes del mes de mayo y los de junio. Hay una necesidad enorme de las trabajadoras. Esto viene desde antes de la pandemia. No hay excusa para no abonar los haberes”, dijo.

“De parte de la firma, no tenemos ninguna respuesta concreta. Si bien van a las audiencias en el Ministerio de Trabajo, no abonan. Ayer (el miércoles) fue la audiencia y no dijeron cuándo van a pagar”, dijo.