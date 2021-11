En la noche de este miércoles se llevó a cabo el tradicional Acto de Cierre del Consejo Universitario Rafaelino (CUR), donde las casas de altos estudios de la ciudad distinguieron a los y a las estudiantes que tuvieron una trayectoria destacada en el cursado de sus respectivas carreras.

La ceremonia contó con la presencia del intendente Luis Castellano; la secretaria de Educación, Mariana Andereggen; el presidente del CUR y director ejecutivo del Instituto Tecnológico Rafaela (ITEC), Ignacio López; y autoridades pertenecientes al resto de las instituciones: Oscar David, decano de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Rafaela (UTN); Laura Culzoni, directora del Instituto Superior del Profesorado Nº 2 “Joaquín V. González” (ISP N° 2); María Cecilia Gutiérrez, vicerrectora la Universidad Nacional de Rafaela (UNRaf); Héctor Sierra, secretario académico de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, sede Rafaela (UCES); Edgardo Allochis, decano de la Universidad Católica de Santiago del Estero, Departamento Académico Rafaela (UCSE-DAR); y Gabriel Biagioni, decano de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Católica de Santa Fe, sede Rafaela (UCSF).

La actividad se llevó a cabo en el Cine Belgrano y tuvo como principal momento la presentación de estudiantes destacadas y destacados de cada institución educativa, a quienes se les entregó diplomas y obsequios de parte del CUR.

Una ciudad joven, potente y con oportunidades

Durante el acto, Luis Castellano dijo: “Es un momento muy emotivo y lindo poder premiar y destacar a los alumnos y alumnas que han hecho un gran esfuerzo para llegar hasta acá. Este acto es parte de esto, es parte de poder mostrar el valor y el esfuerzo. Primero, de cada uno que vinieron y recibieron hoy su diploma y su regalo; pero atrás de cada mérito individual siempre hay un equipo y el primer equipo en la familia. Así que también quiero brindar un agradecimiento muy grande a cada una de ellas que estuvieron y están ahí”.

“Pero también hay un equipo más grande que es todo esto que el Consejo Universitario de Rafaela representa que es la ciudad universitaria que estamos construyendo. Y yo creo que también cada uno de ustedes representa de alguna manera los 6.700 alumnos y alumnas universitarios que hay en Rafaela. Y el 40 por ciento de ellos es de la región y esto implica, y muestra, la expansión que la ciudad ha tenido en su vida universitaria”.

“Esto para mí y para nosotros como rafaelinos es un orgullo porque las 88 carreras que se estudian en Rafaela les permite a cada uno de ustedes poder decir me formo, estudio y me desarrollo como profesional en mi ciudad. Y rápidamente cuando me reciba devuelvo ese aporte y con mi excelencia profesional y con mi aporte en el lugar en el que me toca estar”.

“Quiero agradecer a los equipos de las siete casas universitarias porque sé que han hecho un gran esfuerzo para no perder a nadie en el camino, para que aquellos que realmente querían estudiar y tenían la oportunidad lo pueden hacer. Nadie tiene que quedar en el camino porque ahí está el desafío de que el año que viene vamos a volver a lo que más nos gusta: a la presencialidad, a tener la liga universitaria, a poder encontrarnos en la Expo Carreras y que le podamos mostrar a todos los chicos que culminan sus estudios secundarios, las oportunidades que hay en Rafaela”.

“Rafaela es una ciudad joven, casi el 55 por ciento de su población tiene menos de 30 años. Rafaela es una potencia, es una ciudad que late permanentemente en sus jóvenes y que representa una oportunidad tremenda. Ver su desarrollo universitario realmente nos pone realmente orgullosos. Y esto es gracias a cada uno de los que hacen todos los días un esfuerzo para estudiar; a cada uno de los que hacen ese esfuerzo para mantener su casa de estudio. Este espacio hay que cuidarlo y potenciarlo. Hay que seguir proyectando esta ciudad universitaria que emerge con mucha fuerza”.

Reconocimiento, puesta en valor y misión

Por su parte, Ignacio López expresó: “Después de dos años volvemos a encontrarnos en la actividad presencial con toda la comunidad universitaria y esto nos pone muy felices, es motivo de celebración”.

“Lo que quiero compartir hoy con ustedes tiene tres partes: la primera es un reconocimiento a la labor universitaria, la segunda es una puesta en valor de la ciudad universitaria y la tercera es una misión para los alumnos”.

“El reconocimiento a la labor universitaria es por el esfuerzo, por todo lo hecho durante el año. Si bien el año pasado fue la adaptación, podemos decir que este año puede continuidad y fortalecimiento. Cuando hablo de comunidad universitaria me refiero a docentes, no docentes, alumnos y directivos. Todos llevaron la universidad a sus hogares y la comunidad universitaria no se detuvo. Han hecho un gran trabajo y gracias a eso pudimos seguir dictando clases, los alumnos pudieran cursar, los docentes dictaron clases desde sus hogares, los no docentes también realizaron sus labores y los directivos liderando frente a tanta incertidumbre y complejidad. Los programas de estudio se completaron, los alumnos continuaron graduando y consiguieron pasantías”.

“El CUR también desarrolló sus actividades y pudo cumplir con todas aquellas que fueron planificadas para el año, lo cual también nos pone muy contentos porque cumplimos con los objetivos planteados”.

Con respecto a la ciudad universitaria, “corresponde poner en valor lo que hoy tenemos para cuidarlo y potenciarlo. Yo estudié en Rafaela y hace 25 años atrás solo había dos opciones de casa de estudio para continuar. Hoy esto cambia, contamos con siete instituciones de estudios superiores y 88 carreras. Esto tampoco es casualidad, hubo personas comunes haciendo cosas extraordinarias, se realizaron gestiones desde y con las instituciones para poder lograr esto”.

Por último, “la misión para los alumnos, los que hoy están aquí en representación de todos los alumnos de la comunidad universitaria de Rafaela. La misión es que participen, que cuiden y hagan crecer la ciudad universitaria, porque ustedes son los profesionales del futuro y el futuro les pertenece. Esto se hace de dos maneras, primero dándole prestigio al título lo que a su vez le da prestigio a la ciudad universitaria y esto es un gran aporte de valor agregado; segundo el compromiso con las instituciones, la participación en ellas”.

Cabe recordar que el CUR es un espacio de planificación, coordinación, comunicación, evaluación y acciones concertadas entre los establecimientos de enseñanza superior y el Municipio rafaelino.

Un espacio educativo que surgió a partir de la expansión de la oferta académica y la necesidad de las instituciones educativas de la ciudad de coordinar su accionar y su propio crecimiento, y que hoy constituye el lugar donde estas instituciones analizan y proyectan acciones en común, con miras a la consolidación de Rafaela como una auténtica “ciudad universitaria”.

Estudiantes destacados y destacadas

ITEC (Instituto Tecnológico Rafaela): Alcaráz, Daiana Soledad (Tecnicatura Universitaria en Administración); Córdoba, Juan Pablo (Tecnicatura Universitaria en Moldes, Matrices y Dispositivos); Lazcano Irina Teresa (Tecnicatura Universitaria en Higiene y Seguridad en el Trabajo); Urdiales, Mauricio Daniel (Tecnicatura Universitaria en Mantenimiento Industrial).

UNRaf (Universidad Nacional de Rafaela) Piana, Guillermo (Licenciatura en Diseño Industrial); Montrucchio Ignacio (Licenciatura en Medios Audiovisuales y Digitales); Peter Carina (Licenciatura en Educación); Chavez Carolina (Licenciatura en Industrias Alimentarias); Roldán Franco (Licenciatura en Gestión de la Tecnología); Guillermo Valsagna (Licenciatura en Administración y Gestión de la Administración); Julián Burella (Tecnicatura en Mecatrónica); Pettinatti José Pablo (Tecnicatura en Entrenamiento Deportivo); Esteban Porporatto (Ingeniería en Computación); Gariglio Cremon Carina del Valle (Licenciatura en Relaciones del Trabajo).

UTN (Universidad Tecnológica Nacional) Musso Lucio (Ingeniería Industrial); Meyer Agustín (Ingeniería Civil); Fabre Pablo Javier (Ingeniería Electromecánica); Santucci Lucía (Licenciatura en Organización Industrial); Lascano Anabela (Licenciatura en Administración Rural); Boscarol María Joaquina (Tecnicatura Universitaria en Industrias Alimentarias); Carrere, María Belén (Tecnicatura Universitaria en Programación); Toselli Fabio René (Tecnicatura Universitaria en Operación y Mantenimiento de redes Eléctricas).

ISP Nº 2 “Joaquín V. González” Malano, Gerardo Darío (Profesorado de Artes Visuales); Prado Karen Stefanía (Profesorado de Educación Secundaria en Biología); Leurino Emanuel José (Profesorado de Educación Superior en Ciencias de la Educación); Zbrun Agostina Belén (Profesorado de Educación Especial con orientación en Discapacidad Intelectual); Aiassa Florencia Milagros (Profesorado de Educación Inicial); Mugna Luz (Profesorado de Educación Primaria); Platini Leyla Patricia (Profesorado de Educación Secundaria en Geografía); Gutiérrez Ludmila Rocío (Profesorado de Inglés para Educación Secundaria); Scarafía Oriana Patricia (Profesorado de Educación Secundaria en Lengua y Literatura); Usprung Violeta (Profesorado de Educación Secundaria en Matemática); Alvarez Ariana Ayelén (Profesorado de Artes en Música); Budip Matías Ezequiel (Tecnicatura Superior en Desarrollo de Software – BUDIP); Robledo Nicolás Enrique (Tecnicatura Superior en Gestión de las Organizaciones); Schustler, Iván (Tecnicatura Superior en Logística); Tomatis Florencia (Profesorado de Educación Secundaria en Historia).

UCES (Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales) Pluda Carolina (Licenciatura en Comercio Exterior); Borgiattino Joaquín Ignacio (Licenciatura en Comunicación Social); Andretich Pedro (Licenciatura en Dirección de Negocios); Berra Delfina (Licenciatura en Marketing); Las Heras María Pía (Licenciatura en Psicología); Humeler Camila (Licenciatura en Recursos Humanos); Bustos Sabrina Cecila (Licenciatura en Kinesiología y Fisiatría); Negreira Lara (Licenciatura en Nutrición).

UCSF (Universidad Católica de Santa Fe) Belmonte Valentina (Arquitectura); Rosillo Daniela Zunilda (Licenciatura en Obstetricia); Stiefel Sofía (Licenciatura en Terapia Ocupacional).

UCSE (Universidad Católica de Santiago del Estero) Wlaker Camila Joana Soledad (Abogacía); Pernuzzi Valentina (Contador Público Nacional); Porchietto Santiago (Ingeniería en Informática); Brusa Victoria (Licenciatura en Comunicación Social); Becchio José Pablo (Licenciatura en Diseño de la Comunicación Visual); Maldonado Florencia (Licenciatura en Administración); Quaranta Magalí Rita (Licenciatura en Finanzas); Gerstner Daniela Milagros (Licenciatura en Psicología); Abele Josefina (Licenciatura en Psicopedagogía); Steinaker Melisa Victoria (Licenciatura en Turismo).