Días atrás, en la Plaza del Pórtico, se llevó a cabo el acto de cierre del Programa Trayectorias.

El mismo contó con la presencia del intendente Luis Castellano; el secretario de Producción, Empleo e Innovación, Diego Peiretti; el coordinador de Empleo, Juan Ruggia; la coordinadora del programa Trayectorias, Mariana Demarcni; el secretario de Gobierno y Participación, Jorge Muriel; la concejala Valeria Soltermam; representantes de entidades intermedias que se sumaron al programa y participantes del mismo.

Trayectorias se puso en marcha en el mes de noviembre del año 2020 y nació como resultado de la búsqueda de respuestas para personas que, durante la pandemia, no tenían posibilidades de generar ingresos para sí mismos.

El trabajo del equipo que conforma el programa diagramó acciones coordinadas con diferentes áreas municipales para iniciar un esquema de vínculo entre esas personas y las instituciones y empresas que se sumaron a la propuesta para generar oportunidades formativas, de aprendizaje relacionadas con el empleo. De esa manera, quienes ingresan al programa, encuentran en el Trayectorias una puerta abierta hacia el futuro personal y familiar.

Oportunidades para todos

Luis Castellano señaló: “En un momento, decidimos armar un equipo para trabajar de manera integral porque creíamos que todos merecen una oportunidad. Entonces, pensamos en hacerlo junto con todos los partidos políticos, elevamos un Proyecto de Ordenanza al Concejo, para que todos nos pongamos de acuerdo, pero fue rechazo por la oposición. Me hubiese gustado tener todo el apoyo político para que el Trayectorias sea un programa de la ciudad”.

“De igual manera, no bajamos los brazos y lo hicimos por Decreto, sabiendo que íbamos a contar con el apoyo de las instituciones y empresas porque Rafaela es solidaria. A quien quiera trabajar, progresar, le da una oportunidad. Me siento muy orgulloso porque el Trayectorias se haya puesto en marcha y por cada uno que forma parte porque le genera un futuro distinto, en lo personal y también a sus familias. Trabajar en una institución o empresa es otra cosa y eso es lo que pretendemos”.

Practicar, aprender e insertarse

Por su parte, Diego Peiretti dijo: “Quiero agradecer a las instituciones ya que, cuando las fuimos a convocar, todas dieron el sí; a pesar de que era un programa nuevo, que buscaba generar nuevas oportunidades, que superaran a lo que estas personas venían haciendo”.

“Con Laura Lencioni, Mariana Demarchi y todo el equipo venimos dando varias batallas con este tema que fue complejo en cuanto a su abordaje. Hoy, quienes están aquí, tienen la posibilidad de realizar prácticas laborales e insertarse en una institución o empresa y otros vienen en carrera para hacerlo”.

A su tiempo, Juan Ruggia manifestó: “Este programa es constructor de oportunidades, de derechos vulnerados. Casi 50 personas pasaron por este programa, ya están construyendo sus capacidades para el empleo y comenzaron a solucionar diversas cuestiones particulares que complementan su formación laboral”.

“Es importante contextualizar que las empresas y las instituciones confiaron en este programa en medio de una pandemia. Eso nos indica que el camino por el que vamos es el correcto”.

Los que brindan su espacio y quienes trabajan allí

Por su lado, Adrián Della Torre, presidente del Club Ciclista Rafaela indicó: “Me llevo una sensación muy linda de la jornada hoy. Quiero agradecerles a Armando y Darío porque fueron el nexo con el Trayectorias. Para nosotros, como institución, fue algo muy importante colaborar con este programa”.

Algunos integrantes del Trayectorias contaron sus sensaciones, luego del acto de cierre de año:

Brenda se encuentra desarrollando labores en la Cooperativa “Oreja de Negra”: “Hace poco que estoy ahí. La experiencia es muy buena. Yo estoy en la administración y para mí es una oportunidad, un avance”.

Luis, lo está haciendo en Luz y Fuerza: “Yo empecé en administración, siendo que no conocía nada sobre eso. Me fueron guiando con cosas sencillas. Fue una linda experiencia; un aprendizaje personal muy bueno. También aprendí sobre mantenimiento de espacios verdes. Agradezco a cada integrante del equipo del Trayectorias porque, además, me ayudó a terminar el secundario. Fue un sacrificio grande, pero la satisfacción es enorme”.