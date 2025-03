Alcides Calvo interpuso un amparo para que la Nación termine las obras y mantenga la autopista de la ruta 34

El Senador Provincial del Departamento Castellanos, Alcides Calvo, haciéndose eco de la preocupación de los vecinos e instituciones intermedias, del comercio, la industria, como así también intendentes y presidentes comunales, habiendo agotado todas las instancias previas desde la Legislatura Provincial, a través de gestiones ante el Gobierno Nacional, ya sea Vialidad Nacional o la Secretaria de Obras Públicas, interpuso ante la justicia federal con sede en Rafaela un recurso de amparo a los fines de que se ordene, con carácter urgente, la reactivación inmediata de las obras de conversión en autopista y el mantenimiento periódico del tramo comprendido entre Ataliva y Sunchales, Km 246 (Empalme RP 13-Acceso a Ataliva) al Km 262 (intersección con RP 280-S, Sunchales), en virtud del grave deterioro de la calzada, la alta siniestralidad y el incumplimiento manifiesto de las obligaciones legales del organismo demandado para lograr la finalización de la obra antes mencionada.

En su gestión legislativa, Calvo presentó proyectos de comunicación alertando de esta situación que representa un peligro inminente para quienes transitan esta ruta tan importante, derivando en una reunión con el Jefe del Distrito N°7 de Vialidad Nacional, Gastón Bruno, donde se pudo exponer la preocupación de vecinos, industriales y comerciales de toda la región, asi como tambien municipios y comunas participando de manera activa en la firma de un petitorio, y luego de entrevistarse con el Ing. Marceo Campoy, Director Nacional de Vialidad y con funcionarios del Ejecutivo Nacional, es por eso que Calvo, considerando transcurrió un tiempo considerable en el que las obras no vieron la continuidad esperada optó por avanzar en este reclamo judicial, en representación de toda la comunidad del Departamento Castellanos.

En ese sentido agregó “Es evidente que las obras no vieron continuidad y que todos los intentos y gestiones que realizamos junto a Bárbara Chivallero para alertar del peligro que genera el estado actual de paralización de esta obra no prosperaron, no nos deja un camino alternativo que el de recurrir a la justicia federal, y en este recurso pudimos plasmar la importancia que esta obra tiene para la seguridad de los ciudadanos del departamento, del norte santafesino y de Provincias que necesitan transitar por esta vía, ya sea por razones personales, laborales o productivas, y que en las condiciones que hoy se encuentra este sector de la Ruta Nacional N°34 representa un verdadero peligro, que ya nos ha costado víctimas, daños y perjuicios para quienes la transitan regularmente, habiéndose incrementado los riesgos por a falta de mantenimiento e iluminación, mantenimiento de banquinas y desmalezado”