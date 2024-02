Puerto Belgrano: la Armada condecoró al “Marinero más antiguo del país”

Puerto Belgrano fue sede de una más que emotiva ceremonia en la que se reconoció al “Marinero más antiguo del país”, se trata de José Nemesio Bravo de 102 años, albañil y nativo de Cipoletti. Fue declarado Decano de Aimara y Socio Honorario de la Infantería de Marina Argentina.

Apodado “Lolo”, nació en 1921 aunque, eso dice el documento. “Según sus hermanas debe tener 3 años más”, contó su hija Ariela Bravo al sitio https://www.lmcipolletti.com

Este cipoleño, aunque es oriundo Barda del Medio, estuvo en la Armada Argentina en 1942 y reunía las condiciones para ser reconocido por ser el más longevo.

La vida lo llevó a perder la audición, por lo que al momento de recibir la condecoración fue necesario recurrir a la lectura para que pudiera enterarse de la gran noticia y leer las palabras alusivas al momento de recibir la distinción.

“Como es sordo, no iba a escuchar el discurso y no iba a entender. Entonces el video se lo hicimos el día anterior, le imprimí en la compu una hoja para que supiera y pudiera leerlas. También de la Armada me mandaron lo que iban a decirle el día previo. Fue un acto muy emotivo”, contó su hija.

La Armada Argentina nombró a José Nemesio Bravo de 102 años como Decano de Aimara y Socio Honorario de la Infantería de Marina Argentina por el "Marinero más antiguo del país". Foto: lmcipoletti

Sobre “Lolo”, que a pesar de ser sordo mantiene una buena calidad de vida, destacan su cualidad de gran vecino del Barrio del Trabajo, y su solidaridad. “Siempre muy participativo, de colaborar con actividades que vieron crecer a ese barrio, como la creación del Centro de Salud, las mejoras que se hacían en las escuelas. Siempre fue muy querido por los vecinos, siempre dispuesto a ayudar”, describe su hija.

“Hace 2 años mi mamá falleció, soy única hija y vive conmigo. Está totalmente lúcido, dentro de sus posibilidades trata de mantener sus actividades de la vida cotidiana solo, como dormir, vestirse, comer, ir al baño, tiene una buena calidad de vida y espero que la siga teniendo hasta el momento que decida partir”, finalizó Ariela, quien destacó la enorme felicidad que “Lolo” se llevó de Punta Alta y Puerto Belgrano.