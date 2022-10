Federal Amateur: Sporting debuta como visitante ante Bella Vista

Sporting pone en marcha su ilusión cuando esta tarde visite a las 16.30 hs a Bella Vista en lo que será su debut en el Regional Amateur, en el marco de la primera fecha de la Zona 3 de la Región Pampeana Sur.

El partido será dirigido por Sebastián Navarro y se jugará a puertas cerradas, al haber sido sancionado el equipo bahiense por los incidentes en la previa del partido con Tiro Federal por el torneo de la Liga del Sur días atrás.

Los refuerzos del conjunto de Fabián Tuya son: Hernán Herrera (arquero, de Racing de Carhué), Lucas Der (defensor, ex Villa Mitre), Gastón Bravo (defensor, ex Jorge Newbery), Leandro Gálvez (defensor, ex Morón), Juan Ramírez (mediocampista, viene de jugar en la segunda división de Ecuador), Matías Malmoria (delantero, viene de Olimpo), Cristian Curuchet (atacante, ex Juventud Unida de Gualeguaychú), Braian Benítez (delantero, Racin de Carhué) y Joaquín Cornejo (mediocampista, ex J.J. Urquiza).

En tanto que su rival no realizó incorporaciones para este torneo.

Por la misma zona ya jugaron en cancha de Sansinena Huracán de Ingeniero White dirigido por el puntaltense Federico Gómez Pena y Blanco y Negro de Coronel Suárez, con victoria para el “Globo” por 3 a 1.