Declaran no culpable a un sujeto acusado de abusar a su hija en Punta Alta

Tras un debate bajo la modalidad jurados desarrollado en tres jornadas en el palacio de Tribunales, los ciudadanos que ejercieron la condición de jurados, declararon no culpable a un sujeto que estaba acusado de abusar sexualmente a su hija en la ciudad de Punta Alta

Tras la lectura del Juez, el hombre recuperó automáticamente la libertad

Parte de la causa indicaba que los hechos ocurrieron entre los años 2017 y 2018 en el domicilio que compartían, cuando el hombre aprovechaba distintas circunstancias para efectuarle tocamientos a la víctima, quien tenía entre 14 y 16 años de edad. Los hechos abusivos habían sido cometidos por el imputado cuando la madre de la joven se encontraba trabajando fuera de la casa y sus hermanos jugaban en otras habitaciones.

El hombre llega a juicio acusado del delito de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por haber sido cometido en perjuicio de una menor de edad aprovechando la situación de convivencia preexistente con el mismo y por ser ascendiente; y tentativa de abuso sexual gravemente ultrajante.

Al no tener la mayoría de votos tal lo establece el reglamento del juicio el hombre no hallado no responsable, ante ello el Juez Julián Saldías declaró que el sujeto quedaba libre.

Fuente: Canal Siete