Desde el vecinalismo insistirán con el tratamiento de dos iniciativas que aguardan tratamiento en el Concejo Deliberante. Según indicaron desde Bien Común, “En la plataforma electoral se habían comprometido en volver a presentar el proyecto de Ordenanza que habilite el trabajo comunitario para casos de vandalismo urbano”.

“ Es un compromiso que sostenemos y que creemos muy importante . Hasta ahora todas las veces que quisimos avanzar el resto de las fuerzas políticas que integran el Concejo Deliberante no nos han apoyado, por eso no fue aprobado. Ojalá esta vez sea diferente”, manifestaron desde la bancada de Hugo Schamber y Lisandro Delle Donne.

Desde Bien Común afirmaron que días atrás el Tribunal de Faltas de Salta anunció que pondrían en marcha la reglamentación del trabajo comunitario en la Capital Provincial y que provincias como Mendoza lo han adoptado con anterioridad. “Quién atenta contra el espacio público y hace que se deba gastar dinero público en una reparación debe responder no solo económicamente sino también poniendo el hombro”, sostuvieron.

Al mismo tiempo reclamarán que se apruebe un proyecto presentado en el período legislativo pasado que busca mayores sanciones contra quienes vandalicen el cementerio. “El arreglo del cementerio requiere inversión del Municipio en luminarias y el cierre del cerco perimetral además de recuperar la guardia nocturna. Sobre eso queremos que los concejales del Intendente y el resto de la oposición nos apoyen en el proyecto de sanción contra quienes entren fuera de los horarios de visita para prevenir robos en los nichos. Hace semanas que no hay anuncios sobre quien será el nuevo secretario de servicios ni de medidas sobre el cementerio. Si bien Bien Común no tiene mayoría en el Concejo Deliberante, vamos a insistir a la mayoría que si tiene el Intendente que adopten nuestras propuestas o que podamos consensuar algo en común, lo que no queremos es que este abandono continúe. No merecemos una ciudad abandonada”.