El padre de Tomás Tello cruzó al ministro de Seguridad bonaerense, quien lo cuestionó por “no denunciar las amenzas”

Daniel Tello, el papá de Tomás Tello, joven de 18 años asesinado en Santa Teresita, apuntó contra el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Esto ocurrió luego de que Javier Alonso, funcionario del gobierno de Axel Kicillof, lo cuestionara por no haber denunciado las amenazas que recibía el joven.

Tomás fue asesinado a apuñalas por una patota durante los festejos de año nuevo, en la madrugada del lunes. Al momento, hay 10 detenidos, incluidos dos adolescentes a los que se les dictó prisión preventiva este jueves.

El padre de Tomás Tello, en la marcha a la comisaria por el asesinato de su hijo. (Archivo)

El ministro Javier Alonso cuestionó al padre de Tomás por no haber concurrido con su hijo a la comisaría para denunciar las amenazas que había recibido una semana antes del crimen. Indignado, Daniel Tello contestó: “¿Me quiere decir que mataron a mi hijo por mi culpa?”.

A su vez, junto al reclamo de justicia, el hombre cuestionó la falta de seguridad en la zona durante la temporada y criticó al Gobierno provincial. “Es un caradura. Esto se hubiese evitado si él y su gente hubiesen estado trabajando”, afirmó Tello en diálogo con Urbana Play. “Tenían que estar cuando los necesitaba la gente de Santa Teresita, no de vacaciones o que los policías que mandó festejando Año Nuevo”, insistió.

Daniel, planteó que su hijo fue perseguido por una patota de 20 personas durante varias horas. La pelea empezó en la playa y concluyó a siete cuadras. “No había policías, en pleno verano, sabiendo que todos los años hay situaciones parecidas”, dijo Tello.

Enojado, apuntó contra Alonso y le respondió: “No pensé en hacer la denuncia porque no fue nada. Es un cararrota, no me puede decir esto ahora... ¡¿Mataron a mi hijo por mi culpa?! ¿Eso quiere decir?”.

Al mismo tiempo pidió perpetua para todos los involucrados en el crimen, no sólo para quien apuñaló a su hijo. “Queremos justicia y que sea de la sana: perpetua para todos. Yo no voy a perdonar a ninguno de los que estuvo ahí”, reiteró.