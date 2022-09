Belén Gutierrez caminaba por las calles del barrio Olimpo, ubicado en el partido de Lomas de Zamora, hasta que una mujer le dijo que había escuchado el llanto de un bebé recién nacido debajo de un auto y no dudó en socorrerlo. El hecho ocurrió durante la tarde de este sábado.

Abandonaron a un bebé recién nacido debajo de un auto y junto a una carta: "Cuídenlo bien, por favor". Foto: Clarin

“Yo iba a la feria, que todos los sábados se hace, y una señora se acerca al lugar y me dice: ‘hay un bebé llorando’, pero tenía miedo de agarrarlo. Entonces me acerqué y lo levanté”, icomentó la joven en díalogo con TN.

Y agregó: “Lo saqué de la bolsa y le dije a la señora que yo era mamá y lo podía alimentar”.

Mientras que varias personas se acercaban al lugar, ellas pedían que se conectaran con la policía para informar lo que estaba sucediendo. Junto a pequeño, había una desgarradora nota.

“Se llama Jesús. Su mamá no aguantó el parto y murió. Su padre lo abandonó apenas él venía en camino. Por favor, cuídenlo bien, yo solo soy de la calle y no tengo nada para él. No quiero que él pase hambre como yo, ni frío. Nació el 8 de septiembre a las 04:30 am. Cuídenlo bien, por favor”.

Ante la presencia de la ambulancia, el bebé fue trasladado al hospital Gandulfo. Por su parte, la Policía se encuentra investigando quién fue la persona que lo abandonó.

Cómo es el estado de salud del bebé

Fernando Guerrero, director ejecutivo del Hospital Gandulfo, declaró este lunes que el bebé gozaba de buena salud.

Por su parte, la doctora Soler, jefa de Neonatología del mismo hospital, contó que no era posible determinar con precisión el tiempo de vida del nene, pero que llegó en buen estado de salud y sin hipotermia, una afección habitual en bebés abandonados en la calle.