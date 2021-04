Anoche, el boliche devenido en bar “Metrópolis”, ubicado en Avenida Cabred al 1900, fue clausurado justo cuando el artista del momento L-Gante brindaba su show.

El inconveniente surgió debido a que el momento del show se estaba llevando adelante en un horario no permitido, incluso habiendo más personas de las permitidas.

No es la primera vez que el bar sufre las respectivas sanciones por diversas situaciones y debe ser clausurado. Pero esta vez, en la víspera de esta jornada, la Policía de Misiones concurrió al bar debido a que el show de L-Gante estaba en un horario no permitido, alrededor de las 02:00 am.

En su gira por Misiones, el cantante de trap, cumbia y reggaetón había brindado ayer un show que se extendió hasta la medianoche en la ciudad de Oberá. Posteriormente, se habría quedado para firmar autógrafos y sacarse fotos con sus fans.

Posadas: “Metrópolis” fue clausurado mientras L-Gante daba su show Gentileza: Misiones Online

Recordemos que en tres oportunidades anteriores, el bar “Metrópolis” había sido sancionado por incumplir con las normas sanitarias impuestas por el COVID-19, debido a la presencia de una gran cantidad de personas (excediendo lo permitido) sin barbijos y sin respetar el distanciamiento obligatorio.

La clausura había sido por “contravención a los decretos de bioseguridad / Decreto 2.593”.