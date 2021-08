Productores e integrantes de las Ferias Francas de la ciudad de Posadas se preparan para realizar los cobros a través de las plataformas virtuales de pago Viumy y Yacaré. Dentro del marco de la puesta en marcha del programa de descuentos y reintegros Ahora Ferias. La cual estará vigente a partir del 21 de este mes.

Con respecto a esto Milagros Do Santos, miembro de Asociación de Feriantes de Misiones comentó que si bien algunos feriantes ya tenían cobro electrónico, no era así en la gran mayoría. Por lo que aquellos que aún no cuentan con esta posibilidad, están siendo acompañados en el proceso de aprendizaje los miembros del Banco Macro en conjunto con la Agencia Tributaria de Misiones (ATM).

Feria franca en Villa Cabello. Misiones Online

Con respecto a las heladas de semanas anteriores que se vivieron en el territorio provincial, dijo que hubo algunos cultivos afectados pero que es algo habitual para la temporada invernal.

En cuanto a la oferta de temporada destacó la variedad de coles y cítricos para que sean aprovechados por los compradores.

Ahora Ferias

El programa “Ahora Ferias” presentado por el Gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad es una iniciativa que brinda descuentos y reintegros del 20% en las compras en las ferias francas a los usuarios de las plataformas de pago digital Viumi y Yacaré. La cual es una medida que forma parte del compromiso de Misiones con sus feriantes y productores.

Este programa busca generar la inclusión financiera y estimular la demanda de productos alimenticios en las ferias francas de Misiones mediante el otorgamiento de reintegros parciales de pagos a consumidores finales que efectúen operaciones de compra a los feriantes situados en la provincia que se adhieran a la iniciativa mediante la utilización de la plataforma Viumi y Yacaré.

Además, otorga un descuento o un reintegro (dependiendo de la modalidad de pago) del 20 % sobre el monto de las operaciones que realicen las personas humanas, en carácter de Consumidores Finales, con un tope de $800 por mes y por Caja de Ahorro/CVU. El mismo estará vigente todos los días sábados y domingos a partir del 21 de agosto hasta el 31 de diciembre de 2021.