La mujer que sobrevivió a la masacre en Posadas fue trasladada a terapia intensiva.

El estado de salud de Paola Vieira (44), única sobreviviente junto a su hermano de la masacre ocurrida este lunes en el barrio San Lorenzo de Posadas, se agravó en las últimas horas. La mujer, que cursa un embarazo de 12 semanas, fue trasladada esta mañana a la unidad de terapia intensiva del Hospital Madariaga tras sufrir una descompensación.

Hasta la noche del martes, Vieira permanecía fuera de peligro y en observación, pero su cuadro se complicó a raíz de las lesiones provocadas por su pareja, José Ferreyra (47), quien la atacó con un machete antes de asesinar a sus dos hijos, Evelyn (13) y Mariano (21), y luego quitarse la vida.

Su hermano Hugo (50), también herido en el ataque, continúa internado en sala común y presenta una leve mejoría. Ambos habían sufrido cortes superficiales en el cuello y habían sido intervenidos quirúrgicamente.

Mientras tanto, familiares, vecinos y allegados despiden en la casa velatoria Paz Eterna a los dos jóvenes asesinados. Entre flores, silencio y lágrimas, el dolor se refleja en cada rincón.

El último adiós a las víctimas se realiza en casa velatoria Paz Eterna.

El barrio San Lorenzo aún intenta asimilar la tragedia que quebró su calma en la mañana del lunes, cuando las sirenas policiales revelaron un hecho que dejó dos víctimas fatales, dos heridos y una comunidad marcada por la consternación.