Horror en Posadas: mató a sus dos hijos, hirió a su mujer y a su cuñado y luego se suicidó.

La mañana de este lunes, un macabro hallazgo conmocionó al barrio San Lorenzo de Posadas. Efectivos de la Policía de Misiones encontraron a tres personas muertas y dos gravemente heridas dentro de una vivienda ubicada en la intersección de las calles Cedro y 57.

Según informaron fuentes policiales, el cuerpo de José Ricardo Ferreyra, de 47 años, fue hallado colgado de un tirante del techo. Debajo yacía su hija de 13 años, con una profunda herida cortante en el cuello. En otra habitación, se encontraba sin vida un joven de 21 años con discapacidad, también con lesiones similares.

En el mismo domicilio, los uniformados encontraron a una mujer —pareja de Ferreyra— con heridas graves en el cuello, y a su hermano, un hombre con discapacidad, en estado crítico. Ambos fueron trasladados de urgencia al hospital para recibir atención médica.

Peritos y efectivos policiales trabajan en el lugar junto a la Justicia para esclarecer las circunstancias y el posible móvil del ataque.