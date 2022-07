Efectivos policiales y autoridades se encuentran abocados en la búsqueda del paradero de Braian Leonardo Fernández de 26 años, quien se ausentó de su vivienda ubicada en la chacra 96 de Posadas. Su madre indicó que el joven se encuentra con tratamientos psiquiátricos.

Braian Leonardo Fernández se ausentó de su domicilio en la chacra 96 el pasado lunes alrededor de las 14 horas. Su madre Benita indicó a Misiones Online que el joven padece trastornos psicológicos y que por esa razón, se encuentra bajo tratamientos psiquiátricos.

El joven es estudiante de la carrera de Letras en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM). “Él jamás se ausentó de la casa por un lapso de tiempo tan largo. Si se iba a la casa de sus compañeros a estudiar, me avisaba cuando iba y volvía”. “No aparece por ningún lado, vine a ampliar la denuncia y presentar los medicamentos que él estaba tomando. No sé dónde buscar, ni dónde ir”.

Sus familiares indicaron que al momento de su desaparición, Braian vestía remera, short y ojotas. La denuncia fue radicada en la Comisaría 7ma de la capital provincial y se solicita a la población que cualquier dato que puedan aportar sobre el paradero del muchacho se comunique al 911 o se acerquen a la dependencia policial más cercana.