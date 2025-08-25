Vía Posadas / Crimen

Imputaron a la adolescente acusada de asesinar a una joven madre en un barrio de Posadas

La joven de 17 años, principal sospechosa del crimen de Liz De Jesús, fue indagada en el Juzgado de Menores y continuará detenida en la Unidad Penal V.

Jimena Leguizamón
Jimena Leguizamón

25 de agosto de 2025,

Imputaron a la adolescente acusada de asesinar a una joven madre en un barrio de Posadas
Imputaron a la adolescente acusada de asesinar a una joven madre en un barrio de Posadas.

La adolescente de 17 años acusada de apuñalar y causar la muerte de Liz De Jesús, de 21 años, en el barrio La Olla de Posadas, fue trasladada el viernes pasado al Juzgado Correccional y de Menores Dos para ser formalmente imputada. El magistrado y la fiscal interviniente la notificaron de las pruebas reunidas en su contra, tras lo cual la joven fue imputada por los delitos de homicidio simple e incendio.

Según la investigación, la sospechosa habría incendiado el 9 de agosto la casilla de un vecino y, horas después, atacado a De Jesús con un cuchillo a la altura del pecho, provocándole una herida mortal. La hipótesis apunta a un ajuste de cuentas, ya que testigos indicaron que la víctima habría iniciado previamente el fuego en la vivienda.

Tras abstenerse de declarar, la menor fue devuelta a la Unidad Penal V (Instituto Correccional de Mujeres), donde permanecerá alojada mientras avanza la causa con nuevas testimoniales y pericias.

El ataque ocurrió en la madrugada del domingo 10, cuando De Jesús caminaba hacia un kiosco del barrio y fue interceptada por la sospechosa, quien la habría apuñalado para luego huir. La investigación continúa bajo la hipótesis de una venganza como móvil del crimen.

Temas Relacionados

MÁS DE Crimen
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS