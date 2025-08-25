Imputaron a la adolescente acusada de asesinar a una joven madre en un barrio de Posadas.

La adolescente de 17 años acusada de apuñalar y causar la muerte de Liz De Jesús, de 21 años, en el barrio La Olla de Posadas, fue trasladada el viernes pasado al Juzgado Correccional y de Menores Dos para ser formalmente imputada. El magistrado y la fiscal interviniente la notificaron de las pruebas reunidas en su contra, tras lo cual la joven fue imputada por los delitos de homicidio simple e incendio.

Según la investigación, la sospechosa habría incendiado el 9 de agosto la casilla de un vecino y, horas después, atacado a De Jesús con un cuchillo a la altura del pecho, provocándole una herida mortal. La hipótesis apunta a un ajuste de cuentas, ya que testigos indicaron que la víctima habría iniciado previamente el fuego en la vivienda.

Tras abstenerse de declarar, la menor fue devuelta a la Unidad Penal V (Instituto Correccional de Mujeres), donde permanecerá alojada mientras avanza la causa con nuevas testimoniales y pericias.

El ataque ocurrió en la madrugada del domingo 10, cuando De Jesús caminaba hacia un kiosco del barrio y fue interceptada por la sospechosa, quien la habría apuñalado para luego huir. La investigación continúa bajo la hipótesis de una venganza como móvil del crimen.