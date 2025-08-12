Vía Posadas / Crimen

Otro crimen causa conmoción en Posadas: la víctima es una joven madre

Liz Alexandra de Jesús, de 21 años, falleció tras ser apuñalada durante un violento episodio ocurrido el domingo en el barrio La Olla. Una menor de edad es señalada como la principal sospechosa.

12 de agosto de 2025,

Liz Alexandra de Jesús, de 21 años, falleció este martes al mediodía en el Hospital Ramón Madariaga, donde permanecía internada en estado crítico desde un brutal ataque que sufrió el domingo en el barrio La Olla, zona sur de Posadas. La joven había sido operada de urgencia por las heridas de arma blanca en el pecho, pero no logró recuperarse.

De acuerdo con la reconstrucción preliminar, alrededor de las 2.30 del domingo se registró un incendio en una casilla precaria de madera y chapa de cartón. Minutos después, De Jesús fue atacada a golpes y apuñalada.

De acuerdo a lo trascendido, la principal hipótesis policial apunta a un ajuste de cuentas, ya que algunas personas la señalaban como presunta autora del fuego que destruyó la vivienda, alquilada por una adolescente de 17 años.

Esa menor fue demorada e investigada como principal sospechosa. Por orden del juez Correccional y de Menores 2, César Raúl Jiménez, permanece alojada en el Cemoas.

Familiares y allegados de la víctima iniciaron una colecta para cubrir los gastos del sepelio y anunciaron que continuarán reclamando justicia y el esclarecimiento del crimen. Liz era madre de dos niños, de 5 y 2 años.

