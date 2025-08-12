Otro crimen causa conmoción en Posadas: la víctima es una joven madre.

Liz Alexandra de Jesús, de 21 años, falleció este martes al mediodía en el Hospital Ramón Madariaga, donde permanecía internada en estado crítico desde un brutal ataque que sufrió el domingo en el barrio La Olla, zona sur de Posadas. La joven había sido operada de urgencia por las heridas de arma blanca en el pecho, pero no logró recuperarse.

De acuerdo con la reconstrucción preliminar, alrededor de las 2.30 del domingo se registró un incendio en una casilla precaria de madera y chapa de cartón. Minutos después, De Jesús fue atacada a golpes y apuñalada.

De acuerdo a lo trascendido, la principal hipótesis policial apunta a un ajuste de cuentas, ya que algunas personas la señalaban como presunta autora del fuego que destruyó la vivienda, alquilada por una adolescente de 17 años.

Esa menor fue demorada e investigada como principal sospechosa. Por orden del juez Correccional y de Menores 2, César Raúl Jiménez, permanece alojada en el Cemoas.

Liz era madre de dos niños de 5 y 2 años.

Familiares y allegados de la víctima iniciaron una colecta para cubrir los gastos del sepelio y anunciaron que continuarán reclamando justicia y el esclarecimiento del crimen. Liz era madre de dos niños, de 5 y 2 años.