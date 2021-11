El aumento en la nubosidad se dará en la zona centro y sur de la provincia, con chance de chaparrones que rondarán entre los 2 y 11 milímetros. Desde la OPAD emitieron alerta amarilla por probabilidad de una tormenta aislada hacía últimas horas de la tarde. La temperatura mínima rondará los 21°C con una máxima ubicada en los 25°C.

Durante el lunes 15, la temperatura mínima promedio será de 16° C con máximas de 30° C en el territorio provincial. Se espera que este frente de precipitaciones se desplace hacia el este, por ende la zona norte de la provincia no se vería afectada. Recién se esperan lluvias intensas y tormentas a partir del día martes 16.

Fuente: Dirección General de Meteorología y de Prevención de Riesgos Naturales (OPAD)