Se informó 165 casos más de coronavirus en las últimas 24 horas según el parte epidemiológico de Misiones, además de cuatro muertes causadas por la enfermedad. Con el conocimiento de estos nuevos números, se acumularon 30.220 casos, desde el inicio de la pandemia de COVID-19 el año pasado y 606 víctimas fatales hasta la fecha.

De los cuatro fallecidos, dos estaban vacunados y dos no habían recibido ninguna dosis a pesar de poseer comorbilidades, según se pudo saber a través de medios locales. Se desconoce si la no aplicación de las dosis contra el coronavirus se trató por la voluntad de las personas. Gran parte de las víctimas del Covid-19, se puede observar que no estaban vacunadas.

De los decesos informados este sábado, dos eran hombres, uno de 55 años con hipertensión, diabetes e insuficiencia renal crónica en diálisis, miocardiopatía isquémica no revascularizable, obesidad, dislipemia. Era oriundo de Garupá y no estaba vacunado. El otro, de Candelaria con 53 años, tenía diabetes y tampoco estaba vacunado.

Las otras dos víctimas, eran dos mujeres de Posadas entre las fallecidas, una de 78 años, con hipertensión y angina inestable, la cual contaba con las dos dosis de AstraZeneca (aplicadas el 12/04 y 02/06). La segunda, de 81 años con hipertensión y dos dosis de Sputnik (recibidas el 12/03 y 13/04).

Se informó que continúan internados en unidades de cuidados críticos en Misiones unas 149 personas con COVID.

De los 165 oficializados este sábado Posadas tuvo 94; Oberá 12; Alem, Eldorado y Apóstoles 8 cada uno; El Soberbio y Aristóbulo del Valle 6 cada uno; Puerto Rico 5; Santa Ana, Cerro Azul y Andresito 3 casos; Campo grande 2; San Javier, Garupá, Gobernador López, Concepción, Almafuerte, 9 de Julio y Salto Encantado con un caso cada uno.

En 157 de esos casos se pudo establecer el nexo epidemiológico pero a 8 no, por lo cual continúan en estudio. Por contactos estrechos o sospecha de síntomas de COVID-19 siguen aisladas 9.018 personas.

En cuanto a los recuperados, la provincia reportó que se sumaron 166 misioneros. De los 30.220 enfermos de coronavirus lo fueron superando unos 27.937 hasta el momento.

Finalmente, mantienen el seguimiento por continuar como casos activos unas 1.677 personas de las cuales 746 residen en Posadas, 164 en Oberá, 120 en Eldorado, 65 en Apóstoles, 62 en Alem, 53 en Iguazú y 43 en Montecarlo por mencionarse las localidades con mayor cantidad.

Fuente: Primera Edición