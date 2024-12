Se hizo viral por ser la “Chica Pibardo”, su tío jugó en Boca y contó su fuerte historia de vida: “Sufrí bastante bullying”

Es gigante el mundo de las redes sociales y en él hay personas que día a día pelean por encontrar su lugar. Ese es el caso de Antonella Pernía, que además de tener un video muy viral, trabaja todos los días para mejorar en la creación de contenido. Vía País diálogo con ella, quien contó todo sobre su vida personal, su infancia, actualidad y pasado familiar vinculado con Boca Juniors.

El mundo que abarca la joven no es chico: videojuegos, el Xeneize, YouTube, TikTok y en general todas las redes sociales. “Me encuentro en un momento de mi vida donde estoy muy conforme con el recibimiento de la gente últimamente. Estoy mucho mejor que en el momento que me hice conocida por ser la chica pibardo en mayo”, expresó Antonella.

Creadora de contenido en redes.

El video viral de Antonella y el origen de sus gustos

Primero en TikTok y después en otras redes sociales. Antonella Pernía se volvió viral al compartir sus gustos, tradicionalmente asociados con los hombres, y describirse a sí misma como “la chica ideal”: “Quise contar ese sobre en concepto al cual me autorreferencio. Siento que soy eso, simplemente había hecho ese video para mis 600 seguidores en aquel momento. No soy un personaje, yo soy así. Mucha gente que me conoce acá en Tandil sabe como soy”.

Vía País le preguntó como llegó a tener ese estilo de vida y marcó la importancia de un familiar muy importante: “Me llegó a gustar porque siempre tuve a mis primos varones como esos hermanos que nunca tuve. Lucas ha sido el principal fundador de esta chica pibardo. Si no fuese por él no hubiese conocido los jueguitos. Jugábamos muchos juegos de varones, a las cartas, las de Pokémon. Todo eso me lo inspiró mi primo”.

Cómo fue la infancia de Antonella y su actualidad como creadora de contenido

Hace unas semanas, se viralizó una publicación en X, antes Twitter, en la que la acusaban de actuar sus clips para conseguir reproducciones y rápidamente salió a aclarar todo: “No finjo un chat. En mejores amigos publicó que estoy en stream para que mis amigos sean “el chat” e ir aprendiendo de las escenas y OBS. ¡Solo me ven mis amigos!”. Ahora, ya se animó a prender streaming en diferentes plataformas y a ir sintiendo el ida y vuelta con sus seguidores. “Cuando me preguntaron cuál era mi mayor objetivo, es ser top 1 de streamer en Argentina. Lo lograré yo sé que sí”, escribió en su cuenta.

Pero romper estereotipos no es algo fácil en la sociedad y lo marcó como un aspecto fundamental. De chica, su infancia fue diferente y duras situaciones la prepararon para enfrentar la adversidad y el odio que muchas veces traen las redes sociales: “La verdad que nunca había querido que ese video se malinterpreten ni se tome para un lado negativo. Mi error fue mío. Me expresé mal”, y agregó: “En ese momento, las criticas y el hate en redes sociales, la verdad fueron muy grande. En mi niñez yo jugaba mucho con varones. Fue un poco complicada la niñez mía en sí, sufrí bastante bullying por ser la famosa marimacho. Varios varones me querían minimizar. Me caractericé por jugar muy bien al fútbol siempre y estábamos en una sociedad bastante machista y demás, metían de espada al famoso concepto ´marimacho´ para tratar de hacerme daño y desvalorizarme para que yo me ponga mal y no juegue más al fútbol. No podían creer que yo sea mejor que ellos en un montón de ámbitos. Me jodían, me cargaban mucho. Yo siempre he jugado con niñas pero con varones más”.

Antonella es de Tandil, estudia Licenciatura en Comunicación Social en la Universidad Siglo 21 y dejó en claro que el periodismo y la creación de contenidos son su sueño en conjunto: “Crear contenido va de la mano del periodismo, todo eso es una bola de objetivos y experiencias. Yo empecé esto haciendo referencia a que quería ser la ´Dava Xeneize´, hablando de fútbol pero mujer”.

El video de mayo, que generó repercusión, no solo le trajo críticas y odio en redes sociales. Su lado bueno también lo pudo aprovechar y ganar un cierto reconocimiento. En TikTok tiene 21 mil seguidores y videos que están cerca de sumar dos millones de reproducciones. Además, no solo el sentimiento va por los números, también tuvo la oportunidad de cruzarse a varias personas importantes en la Argentina Game Show y a dos de sus idolas: “Gracias a la chica pibardo he conocido a More Beltrán, a Sofi Martínez, he ido a un montón de programas. Me abrió un montón de puertas, cumplí muchos sueños. Sobre todo conocer a mis idolas en el periodismo, las conocí, hable con ellas y ESPN me brindó la confianza para entrar a su estudio. Fue una gran experiencia”.

Es una de sus referentes en el periodismo.

El vínculo con Boca y las fuertes motivaciones para seguir

Anto es hincha del Xeneize, pero más allá de eso tiene una relación especial con el club: “Mi familia es muy futbolera, mi tío fue el 4 de boca (Vicente Pernía) Nací en el ámbito del fútbol. Mi tío abuelo estando escrito en las veredas de La Bombonera, y etc. ellos me inculcaron mucho el fútbol”.

Además, la perdida de personas importantes en su vida son motivos que la impulsan a seguir peleando por sus sueños y levantarse a pesar de los golpes que da la vida: “Lo hice por mi amiga, se me fue de un día para el otro, me llegó un mensaje, me derrumbó completamente, pero, sin embargo, seguía, porque siento que tanto mi abuelo como mi amiga me iluminaron el camino y me impulsaron pese a que yo no tenía ganas de continuar por el camino de la creación de contenido”.