Quién es Karen Reichardt: de Playboy a encabezar la lista de diputados de La Libertad Avanza de Javier Milei

La Libertad Avanza no se caracteriza por tener un bajo perfil. Desde sus referentes hasta el modo de comunicarse no pasan para nada inadvertidos. Las listas que presentaron para las elecciones de medio término no fueron la excepción.

La exvedette y chica Playboy Karen Reichardt fue la elegida para acompañar a José Luis Espert en la lista de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Pero la salida del “profesor”, como le dice Javier Milei, complicó el escenario.

Desde el oficialismo presentaron este lunes un pedido al juez federal Alejo Ramos Padilla para que Diego Santilli sea quien encabece la lista, en reemplazo de Espert. Pero este martes, la fiscal federal con competencia electoral de la provincia de Buenos Aires, Laura Roteta, dictaminó debe ser Reichardt quien ocupe ese lugar. El magistrado será quien tome la decisión final.

Quién es Karen Reichardt

Antes de que explote el escándalo de Espert, en Casa Rosada les convenció sumar a Reichardt por tratarse de una “outsider” de la política, además de apoyar la gestión de Milei y tener una fuerte presencia en las redes sociales.

Reichardt conduce actualmente “Amores Perros”, un ciclo que se emite los sábados al mediodía por la Televisión Pública. Antes de eso, brilló en los ‘80 y ‘90 como una de las mujeres más lindas del país. Estuvo en la tira de comedia “Brigada Cola” y también compartió tapa de Playboy -sin ropa- con María Fernanda Callejón.

Karen Reichardt junto a María Fernanda Callejón, en la tapa de Playboy

En 2003 comenzó con su etapa como conductora mediante el programa televisivo “Fanáticas”, que comenzó transmitiéndose por cable y debido a su éxito llegó a la televisión abierta. Junto a un grupo de mujeres analizaba las fechas y los partidos del campeonato de fútbol profesional.

En 2010 arrancó con otro emprendimiento: Amores Perros, indumentaria para mascotas. “Surgió cuando me compré un perro salchicha, me fui a Nueva York y vi que grandes marcas tenían sus cosas para mascotas”, explicó en su momento. A su regreso, decidió hacer la “mejor marca de ropa para perros en Argentina”.

El salto a la política

Actualmente, a sus 56 años, decidió sumarse al proyecto de los hermanos Milei cuya gestión apoya desde el primer momento.

El apoyo de Reichardt a Milei

En esta nueva faceta, la exvdette buscará hacer pie en el terreno de la política bajo la premisa “kirchnerismo nunca más”.